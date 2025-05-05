Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - обновлена сеть LTE в деревнях и селах на севере края

05.05.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сети LTE в 5 населенных пунктах Красноярского края. Порядка 2 тысяч жителей региона получили доступ к услугам голосовой связи и к мобильному интернету.

В частности, работы проведены в Казачинском, Пировском и Енисейском районах Красноярского края. Сеть LTE появилась в 5 населенных пунктах региона - в деревнях Пискуновка и Челноки, селах Солоуха и Талажанка, а также в поселке Шапкино.

«Мы продолжаем работу над развитием инфраструктуры связи на всей территории Красноярского края. Доступ к мобильному интернету должен иметь каждый — особенно жители населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от районных центров и в труднодоступной местности. Цифровизация не только является жизненной необходимостью на сегодняшний день, но и дает толчок к развитию этнографического туризма и научных исследований, а также создает условия для новых исторических открытий», — рассказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

Действительно, в деревне Пискуновке археологи СФУ нашли следы стоянок древних сибиряков разных эпох. На небольшом участке берега Енисея расположился ансамбль археологических памятников разных культурных слоёв, от неолита до Средневековья. Археологи отыскали фрагменты сосудов разных веков, орудие для зимней рыбалки и другие объекты.

Солоуха - татарское село, основанное переселенцами из Мамадышского уезда Казанской губернии — этническими татарами. На сегодняшний день здесь проживает более 200 жителей, которые по-прежнему широко отмечают татарские праздники — например, сабантуй, а также ставят спектакли на татарском языке и проводят фестиваль татарской песни.

МТС продолжает работы по расширению сети наземной сотовой связи в Красноярском крае. Не так давно здесь появились первые базовые станции, произведенные в России - в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Красноярский край

--