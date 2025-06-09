Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - интернет-покрытие улучшено на федеральной трассе Сибирь

MForum.ru
09.06.2025,
МТС сообщает о модернизации сети и улучшении покрытия на федеральной трассе Сибирь, а таке на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения. Общая протяженность обновленного покрытия МТС - порядка 70 км.
По данным компании, улучшения коснулись участков автотрасс вблизи малых населенных пунктов Минусинского, Назаровского, Уярского, Большемуртинского, Шарыповского, Канского и Нижнеингашского районов. В частности, новое телеком-оборудование установили на трех участках федеральной трассы Р-255 Сибирь, что позволило улучшить покрытие не только на трассе, но и в прилегающих населенных пунктах - в поселке Сулёмка, деревнях Новый Путь (вдоль участка Южный обход Канска) и Марьевка.
Оператор сумел добиться роста скоростей мобильного интернета на участках автодорог регионального и муниципального значения. В частности, работы были проведены на дорогах Минусинск-Беллык, вдоль села Новотроицкое, Енисейский тракт близ села Малый Кантат, на старте пути Новоалтатка-Крутоярский, а также на участке дороги Роща-Балай, что у поселка Роща.
«МТС продолжает реализовывать масштабный проект модернизации сети в Красноярском крае — мы не только покрываем крупные населенные пункты и туристические жемчужины региона, но и улучшаем качество связи на крупнейших транспортных артериях на пути к ним. Стабильный LTE-интернет позволит автомобилистам пользоваться навигатором и картами в дороге, слушать музыку онлайн, узнавать погодные условия по маршруту движения, а также адреса АЗС на пути следования. Пассажиры с помощью качественного интернета смогут общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и видео на стриминговых платформах, следить за новостными лентами», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее сеть МТС обновила сеть и ускорила мобильный интернет на автодорогах и в малых городах Красноярского края. Емкость сети и скорость передачи данных выросла в Назарово, Лесосибирске, Сосновоборске и в других малых городах региона. В частности, сеть LTE была запущена на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах Богучаны-Кодинск и Ачинск-Ужур-Троицкое.
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теги: МТС Красноярский край развитие сетей
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