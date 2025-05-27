Развитие сетей: Расширена сеть МТС в Канском районе - телеком оборудование появилось в селе Анцирь

27.05.2025, MForum.ru

В результате проведенных работ новое качество связи стало доступно более, чем тысяче жителей Канского района. Оператор не сообщает о задействованных частотных диапазонах, транспорте, доступных жителям скоростях мобильного интернета.

В частности, базовая станция появилась в селе Анцирь - ближайшем к туристическим достопримечательностям Канского района - здесь расположен природный памятник Анцирские дачи, "народный" соленый источник в училище Арапкан. В 20 км от села можно найти реликтовое растение эфедра - еще доледникового предка современных пород.

«В Красноярском крае множество ярких и самобытных деревень и сел, имеющих богатую и интересную для изучения историю, которую важно вовремя сохранить. В наше время мы имеем такую возможность. С помощью современных технологий археология обрела новую жизнь в цифровом формате — например, на базе сети МТС специалисты на местах смогут воспользоваться сервисами для 3D-сканирования сохранившихся находок и занесения информации в базы данных для последующего изучения. В будущем было бы интересно создать цифровую карту, где будут аккумулированы сведения обо всех памятниках археологии, исследованных в Красноярском крае», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Когда-то на этих землях жили котты - древнейшие обитатели Сибири. Они вели кочевой образ жизни, селились в переносных чумах, крытых берестой. Занимались таежной охотой, речным рыболовством, собирательством, таежным оленеводством. Единственным домашним животным у них была собака.

Уже во второй половине XVIII века численность канских коттов значительно сократилась, не в последнюю очередь из-за распространения инфекционных заболеваний в ходе "освоения Сибири" при движении русских на Восток. Началась быстрая ассимиляция, котты растворились в иноязычной среде других народов Южной Сибири. Ушел в прошлое их язык. Большинство коллекций, которые собирали этнографы, пропали или сгорели в XX веке. Теперь о коттах напоминают только топонимы.

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теги: развитие сетей МТС Красноярский край

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