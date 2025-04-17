Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - сеть 4G/LTE появилась еще в 7 населенных пунктах Сухобузимского района

17.04.2025, MForum.ru

В зоне покрытия запущенных базовых станций МегаФон - более 9 тысяч жителей. Объекты связи оператора появились в 7 населенных пунктах: Атаманово, Седельниково, Шила, Шилинка, Бузим, Воробино и Сухобузимское.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах. По данным замеров, на которые ссылается оператор, скорости передачи данных, в зависимости от локации, могут составлять 80-100 Мбит/с, поддерживается VoLTE.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Установленное в этих населенных пунктах телеком-оборудование станет технологическим подспорьем для комфортного проживания жителей в части обучения, решения разных бытовых вопросов, трудоустройства на удаленную работу и приятного времяпрепровождения», – рассказал директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

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теги: Красноярский край развитие сетей МегаФон

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