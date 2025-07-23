Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - компания развернула LTE в популярных туристических локациях

MForum.ru
23.07.2025,
МТС сообщает о запуске базовых станций 4G/LTE в селах Большое Озеро, Можарка, Николо-Петровка, Апано-Ключи и Огур, а также в поселках Озеро Учум и Кома. В этих краях расположено много озер - Большое (Парное), Святое, Учум, а также Тубинское и Красноярское водохранилище. МТС обеспечила покрытие LTE еще и у Можарского водопада в одноименном селе. Здесь на месте взорванной электростанции действует водный каскад - три бурлящих потока 5-метровой высоты.
«МТС продолжает реализовывать масштабную программу по обновлению сети в Красноярском крае. Мы стремимся обеспечить цифровой комфорт нашим абонентам как в отдаленных деревнях и селах на севере региона, так и в точках притяжения туристов в южном направлении. Только за 2025 год мы улучшили качество связи в более 60 населенных пунктов, улучшения особенно заметны в Назаровском, Канском и Минусинском округах и их столицах. Впереди у нас планы по дальнейшему расширению покрытия сети по всему краю — на трассах, в малых городах и населенных пунктах», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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теги: развитие сетей МТС Красноярский край
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