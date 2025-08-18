Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - еще 2 малых поселения получили доступ к 4G/LTE

MForum.ru
18.08.2025,
Около 500 жителей сельской глубинки Красноярского края получили покрытие LTE-сети. МегаФон заявляет, что стал первым оператором сотовой связи, который построил базовые станции в Стерлитамаке Абанского округа и Березовке Ачинского округа.
До Стерлитамака ехать на автомобиле из Красноярска около пяти часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают всего около 100 человек. Из объектов социальной инфраструктуры есть фельдшерско-акушерский пункт, а ближайшая школа находятся в районном центре – посёлке Абан, – расположенном в 15 километрах. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE.
Сотовую связь в Березовке ждали более 300 человек. В селе есть школа, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.
«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Мобильный интернет делает жизнь не только более комфортной, но и перспективной. Сельские жители могут обучаться новым профессиям, найти удаленную работу, развивать свой бизнес через интернет-магазины. Подрастающему поколению станет проще готовиться к занятиям, пользоваться образовательными платформами и электронным журналом, например, не только в школе, но и дома», — рассказал технический руководитель МегаФона в Красноярском крае Данила Буданов.
Строительство инфраструктуры шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.
«Перед нами стоит цель разработать и успешно внедрить разнообразные цифровые сервисы, перевести предоставление государственных услуг в электронный формат. Чтобы жители сельских территорий могли ими пользоваться, необходима соответствующая телеком-инфраструктура, строительство которой сегодня ведется благодаря краевому и федеральному бюджетам. Развитие сотовой связи является одним из ключевых направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря господдержке 81 населенный пункт Красноярского края получит доступ к мобильному интернету в этом году», – рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Красноярский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - компания развернула LTE в популярных туристических локациях / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Самарской области - LTE стал быстрее для жителей восьми населенных пунктов / MForum.ru
04.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор развернул сеть еще в трех малых населенных пунктах / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Красноярском крае - операторская геоаналитика легла в основу новой транспортной стратегии края / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru