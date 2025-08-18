Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - еще 2 малых поселения получили доступ к 4G/LTE

18.08.2025, MForum.ru

Около 500 жителей сельской глубинки Красноярского края получили покрытие LTE-сети. МегаФон заявляет, что стал первым оператором сотовой связи, который построил базовые станции в Стерлитамаке Абанского округа и Березовке Ачинского округа.

До Стерлитамака ехать на автомобиле из Красноярска около пяти часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают всего около 100 человек. Из объектов социальной инфраструктуры есть фельдшерско-акушерский пункт, а ближайшая школа находятся в районном центре – посёлке Абан, – расположенном в 15 километрах. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE.

Сотовую связь в Березовке ждали более 300 человек. В селе есть школа, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Мобильный интернет делает жизнь не только более комфортной, но и перспективной. Сельские жители могут обучаться новым профессиям, найти удаленную работу, развивать свой бизнес через интернет-магазины. Подрастающему поколению станет проще готовиться к занятиям, пользоваться образовательными платформами и электронным журналом, например, не только в школе, но и дома», — рассказал технический руководитель МегаФона в Красноярском крае Данила Буданов.

Строительство инфраструктуры шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Перед нами стоит цель разработать и успешно внедрить разнообразные цифровые сервисы, перевести предоставление государственных услуг в электронный формат. Чтобы жители сельских территорий могли ими пользоваться, необходима соответствующая телеком-инфраструктура, строительство которой сегодня ведется благодаря краевому и федеральному бюджетам. Развитие сотовой связи является одним из ключевых направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря господдержке 81 населенный пункт Красноярского края получит доступ к мобильному интернету в этом году», – рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

