Развитие сетей: Билайн в Красноярском крае - операторская геоаналитика легла в основу новой транспортной стратегии края

MForum.ru
17.06.2025,
Команда Билайна по работе с Big Data и AI провела анализ потоков перемещения населения Красноярского края на основе агрегированных геоданных. Результаты этого анализа помогли в разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и в составление плана развития общественного транспорта в Красноярском крае. Этими разработками занимались в Сибирском федеральном университете.
Анализ проводился по нескольким ключевым направлениям. Первое включало подсчет количества поездок между муниципальными образованиями за предыдущий год, что позволило выявить основные транспортные связи жителей и гостей региона и маршруты с максимальной нагрузкой. Второе, анализ цепочек передвижений, дало понимание того, как жители строят свои маршруты от выезда до возвращения домой с учетом времени суток и дней недели.
Кроме того, анализировались данные о ежедневных перемещениях по 10-минутным интервалам за каждые сутки года, что обеспечило высокую детализацию и позволило выявлять периоды пиковых нагрузок. Для анализа использовалась предсказательная математическая модель, основанная на информации по динамике перемещения групп пользователей, также анализировалась нагрузка на базовые станции.
Евгений Фомин, к.т.н., доцент кафедры транспорта Сибирского федерального университета:
«Красноярский край — регион, где расстояния измеряются не только километрами, но и вызовами для логистики. Благодаря сотрудничеству с Билайн бизнес мы получили уникальный инструмент для принятия решений: данные, которые превращают масштабы нашей территории в управляемые потоки. В рамках проекта была создана детальная картографическая подоснова для транспортной модели: территорию Красноярского края и восьми соседних субъектов разделили на транспортные зоны с детализацией до уровня населённого пункта. Это позволило наложить полученные от Билайна данные и смоделировать потоки перемещения групп жителей как внутри региона, так и за его пределами, то есть визуализировать полученные данные и наглядно увидеть транспортную ситуацию».
Масштаб и глубина собранных данных позволит региону определить приоритетные направления развития маршрутной сети, скорректировать графики движения транспорта и планировать дополнительную инфраструктуру с учетом реальных потребностей людей.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:
«Работа с большими данными открывает перед регионами новые горизонты для эффективного планирования и управления инфраструктурой. В рамках проекта по развитию транспортной системы Красноярского края мы использовали уникальные аналитические подходы, чтобы понять паттерны перемещения групп населения и выявить скрытые закономерности. Для нас важно, чтобы такие передовые технологии становились инструментом развития каждого региона и помогали делать его более комфортным».
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теги: Билайн ВымпелКом Красноярский край развитие сетей
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