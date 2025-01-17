Развитие сетей: МегаФон в Ивановской области - оператор обеспечил покрытием LTE еще почти 4 тысячи жителей

MForum.ru
17.01.2025,
Почти 4 тысячи жителей старинных сёл Тейковского района будут обеспечены мобильным интернетом на территории населенных пунктов. МегаФон сообщает, что выросла зона покрытия и качество связи. А мобильный интернет стал быстрее на 30%. Для этого оператор установил дополнительное оборудование в диапазоне 4G/LTE.
Техническая служба задействовала дополнительно "низкочастотный и высокочастотный" диапазоны для сети 4G/LTE, что позволило расширить одновременно покрытие и емкость сети.
В Тейковском районе цифровые изменения затронули посёлок Нерль, села Крапивново, Новое Горяново, Светлый и деревню Большое Клочково. Улучшения коснулись жилой зоны, административных зданий и социальных учреждений.
«Мобильный интернет облегчает и ускоряет решение бытовых и повседневных задач независимо от местонахождения абонента, неважно отдыхаете вы в санатории или живёте в поселке. Наши технические специалисты постоянно развивают сеть не только рядом с популярными достопримечательностями в городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Всего за 2024 год с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена более чем в 70 деревнях и сёлах», — прокомментировал Евгений Кочетов директор МегаФона в Ивановской области.
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теги: МегаФон Ивановская область развитие сетей
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