Развитие сетей: МТС в Ивановской области - новое телеком-оборудование запущено в Комсомольске и в Октябрьском

MForum.ru
22.01.2024,
МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в городе Комсомольск, где живет более 8 тысяч человек - скорости мобильного доступа к интернету теперь могут достигать 100 Мбит/с, что соответствует порядка 30% приросту. Комсомольск известен, в том числе расположенной здесь одной из первых в России электростанций с парогазовым циклом.
Обновление сети сотовой связи МТС получил и поселок Октябрьский Комсомольского района, население которого - более 1 тысячи человек.
Поддерживается покрытие и NB-IoT, что позволяет, например, подключать к сети МТС различные "умные счетчики" и другие приборы.
«Комсомольск и Октябрьский находятся в стороне от крупных магистралей, которые обеспечены связью благодаря высокому трафику, теперь мы прокачали сеть и в этих населенных пунктах. За год местные жители показали рост потребления мобильного интернета, что обусловило проведенную модернизацию», – рассказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.
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теги: МТС развитие сетей Ивановская область
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