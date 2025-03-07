Развитие сетей: МегаФон в Ивановской области - покрытие 4G/LTE появилось еще в 20 небольших селах и деревнях в рамках УЦН

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Ивановской области - покрытие 4G/LTE появилось еще в 20 небольших селах и деревнях в рамках УЦН

07.03.2025, MForum.ru

В Ивановской области в рамках программы УЦН жители еще 20 населенных пунктов получили возможность пользоваться мобильной связью и интернетом МегаФон, включая VoLTE. Всего порядка 5.5 тысяч человек.

 

 

 

 

Услуги МегаФон стали доступны жителям 11 муниципальных образований: Верхнеландеховского, Гаврилово-Посадского, Ильинского, Кинешемского, Комсомольского, Лежневского, Лухского, Пестяковского, Приволжского, Родниковского, Шуйского и Южского районов.

В частности, в зоне охвата оказались такие села, как Острецово, Хотимль и Сосновец. Действующий Свято-Троицкий храм в Острецово считается самым древним храмом в Родниковском районе и одним из наиболее сохранившихся в первоначальном виде храмов во всей Ивановской области. В Хотимле родились предки русского писателя А.П.Чехова.

В деревне Малое Растилково и в селе Мытищи сейчас живет менее 150 человек, еще около 200 человек насчитывается в селе Кунестино Приволжского района, деревнях Засека Ландеховского района, Глушицы Южского района, селе Красногорское Кинешемского района.

«Федеральный проект “Устранение цифрового неравенства” ведется в нашем регионе с 2021 года и предусматривает бесплатное проведение современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 жителей. С помощью голосования на портале Госуслуги жители Ивановской сами решают какое село или деревню нужно подключить к высокоскоростному интернету 4G. Всего в рамках реализации проекта УЦН было построено 54 базовые станции LTE (4G). Радует, что проект расширяется, и теперь жители деревень могут пользоваться услугами еще одного оператора, — отмечает Михаил Хохлов, Член Правительства Ивановской области, директор Департамента развития информационного общества Ивановской области.

«Жители области все активнее проявляют себя в интернете. Только за последний год трафик передачи данных в Ивановском регионе увеличился почти на 15%, и этот рост будет продолжаться. Чтобы обеспечить ивановцев надежной голосовой связью и достойными скоростями мобильного интернета мы развиваем сеть разными способами: и с помощью государственных программ, и за счёт собственных инвестиционных проектов. Например, в прошлом году мы модернизировали базовые станции в более чем 90 локациях региона, а в этом году устранили цифровое неравенство еще в 20 населенных пунктах», – уточняет Евгений Кочетов, директор МегаФона в Ивановской области.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в 28 регионах страны. Шесть из которых относятся к Центральному Федеральному округу: Тверская, Курская, Брянская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. В 2023 и 2024 году МегаФон по всей стране обеспечил современными сервисами связи более 1500 населённых пунктов с численностью до 500 человек. В этом году МегаФон планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тысяч малых населённых пунктов в России. Реализация программы продолжится до 2030 года.

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теги: МегаФон Ивановская область развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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