Развитие сетей: МегаФон в Ивановской области - скорости мобильного интернета выросли на 20% для 34 тысяч жителей

MForum.ru
12.04.2024,
Как сообщает МегаФон, инженеры оператора расширили зону покрытия для четырех поселков и 26 деревень Ивановской области. По оценкам компании, доступные скорости мобильного доступа в регионе, где прошли работы, выросли на 20%.
Апгрейд сети в высокочастотном диапазоне LTE прошел в поселках Савино, Палех, Пестяки и Шилыково, а также еще в 26 деревнях и селах, расположенных в Кинешемском, Шуйском, Приволжском, Верхнеландеховском, Южском, Лухском и Фурмановском районах. Специалисты МегаФона смонтировали и запустили новое телеком-оборудование с поддержкой 4G, которое обеспечивает интернет на скорости до 40 Мбит/с на всей территории населенных пунктов. Рост доступных скоростей позволяет обслужить больше абонентов одновременно.
«Доступ к связи и интернету для жителей небольших населенных пунктов – это одна из приоритетных задача для нашей компании. Помимо местных жителей, получивших возможность ежедневно использовать современные цифровые технологии, автомобилистам-путешественникам также важно оставаться всегда на связи в поездках. Так, для обеспечения комфортной скорости на дорогах мы построили новые и модернизировали существующие мобильные базовые станции по направлениям Иваново-Лежнево, Иваново-Ново-Талицы, Шуя-Палех-Мыт-Пестяки, Лух – Порздни, Палех-Южа», — отметила Ирина Манова, директор МегаФона в Ивановской области.
МегаФон сообщает, что работа по модернизации сетевой инфраструктуры охватывает все районы области, в 2023 году было запущено и модернизировано около 80 объектов связи.
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теги: Ивановская область развитие сетей МегаФон
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