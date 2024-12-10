Развитие сетей: Гигабитный интернет МТС появился еще в 25 тысячах квартир Волгограда

MForum.ru
10.12.2024,
МТС в Волгограде расширила сети фиксированного доступа со скоростью до 1 Гбит/с. Еще около 25 тысяч семей получили техническую возможность пользоваться высокими скоростями доступа, в том числе в новостройках города.
Работы по модернизации МТС провела во всех районах города. Всего они затронули 264 многоквартирных дома. В частности, гигабитный интернет и цифровое ТВ оператора появились в ЖК Художники, Колизей, Долина, Изумрудный город, Резиденция, Галактика. Бродвей, Берег Волги.
«Интернет-трафик постоянно растет, как и количество гаджетов, которыми в среднем одновременно пользуются в одной семье. К стандартному набору волгоградцев из смартфонов, ноутбуков и телевизоров добавляется все больше умных устройств, которые также подключают к сети домашнего интернета. Чтобы на новогодних каникулах домочадцам не было «тесно» в сети, мы активно совершенствуем инфраструктуру связи в Волгоградской области и расширяем количество домов, которые могут подключить домашний интернет, скорости которого хватает на всех», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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теги: МТС фиксированный доступ Волгоградская область
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