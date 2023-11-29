Развитие сетей: МТС в Волгограде - гигабитный интернет стал доступен еще 95 тысячам домохозяйств

29.11.2023, MForum.ru

МТС с начала 2023 года подключила к гигабитному интернету в Волгограде еще 95 тысяч квартир. Это означает, что еще примерно для 285 тысяч жителей города во всех его районах стали доступны интернет-сервисы на скорости до 1 Гбит/с.

Модернизация и строительство новых сегментов сети были проведены в новостройках ЖК Урбан, Цех, Гранд Авеню, Колизей, в микрорайонах Спартановка и Родниковая долина и не только.

«Мы активно совершенствуем инфраструктуру связи в Волгоградской области и увеличиваем скорость мобильного и домашнего интернета, а также его доступность для каждого жителя региона. В этом году мы полностью обновили телеком-оборудование, увеличив скорость мобильного интернета во всех районах области в 1,6 раза. Сейчас завершаем один из этапов большого проекта по обновлению сети домашнего интернета и идем к смелой цели – обеспечить всех волгоградцев возможностью подключения к интернету на максимальной скорости. До конца года гигабитный интернет появится еще около у 10 000 волгоградских семей, в том числе у новоселов ЖК «Графит» и «Семейный». В следующем году в планах не менее активная работа», - рассказывает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Волгоградская область фиксированный доступ

--