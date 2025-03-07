Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - запущены первые в области отечественные базовые станции Иртея

07.03.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске в эфир первых для Нижегородской области отечественных базовых станций Иртея. Новое телеком-оборудование установлено в двух населенных пунктах региона. В результате мобильный интернет МТС стал доступен еще примерно 800 жителям.

МТС установила отечественные базовые станции 4G в Краснобаковском районе в селе Носовая, а также в Уренском районе в поселке Обход. Покрытием обеспечены все ключевые инфраструктурные объекты, - утверждает оператор.

«Сегодня сельские жители также активно пользуются цифровыми сервисами, как и горожане: заказывают необходимое через интернет, общаются, учатся дистанционно. Использование современного отечественного оборудования может стать катализатором развития цифровой инфраструктуры в области и создать основу для появления новых инновационных сервисов, которые сделают жизнь селян еще более комфортной. Это позволит открыть новые возможности для развития удаленных районов: от онлайн-медицины до цифровых агротехнологий», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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теги: МТС Волгоградская область развитие сетей

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