Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - связь улучшена для 10 тысяч жителей

25.11.2024, MForum.ru

Инженеры МегаФона развернули новое телеком-оборудование и провели модернизацию сети в поселке Мулино. В результате выросла емкость сети и скорость передачи данных. В зоне улучшений - почти 10 тысяч жителей Нижегородской области.

Скорость мобильного интернета выросла в северной части поселка - в среднем на 10%. Улучшения могут заметить жители улиц Гвардейская и Полигонная. Выросла и емкость сети, что улучшило клиентский опыт в вечернее время и в праздничные дни.

«В Нижегородской области цифровизация стремительно набирает обороты. Объём информации, передаваемый через сеть, ежегодно растёт на 20-25%, причём не только в областном центре, но и в небольших деревнях и сёлах. В этом году мы построили и модернизировали почти 200 телеком-объектов в регионе. Из них около 80 находятся в населённых пунктах отдалённых районов», – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Посёлок Мулино был основан рядом с одноимённой деревней в 30-е годы прошлого века и со временем стал крупнейшим посёлком Володарского округа. На сегодняшний день здесь проживает каждый пятый житель муниципального образования.

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теги: МегаФон развитие сетей Нижегородская область

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