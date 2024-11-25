Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - связь улучшена для 10 тысяч жителей

MForum.ru
25.11.2024,
Инженеры МегаФона развернули новое телеком-оборудование и провели модернизацию сети в поселке Мулино. В результате выросла емкость сети и скорость передачи данных. В зоне улучшений - почти 10 тысяч жителей Нижегородской области.
Скорость мобильного интернета выросла в северной части поселка - в среднем на 10%. Улучшения могут заметить жители улиц Гвардейская и Полигонная. Выросла и емкость сети, что улучшило клиентский опыт в вечернее время и в праздничные дни.
«В Нижегородской области цифровизация стремительно набирает обороты. Объём информации, передаваемый через сеть, ежегодно растёт на 20-25%, причём не только в областном центре, но и в небольших деревнях и сёлах. В этом году мы построили и модернизировали почти 200 телеком-объектов в регионе. Из них около 80 находятся в населённых пунктах отдалённых районов», – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.
Посёлок Мулино был основан рядом с одноимённой деревней в 30-е годы прошлого века и со временем стал крупнейшим посёлком Володарского округа. На сегодняшний день здесь проживает каждый пятый житель муниципального образования.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Нижегородская область
--
Публикации по теме:
18.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Модернизирована сеть в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
29.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - в Нижнем Новгороде нарастили скорости в историческом центре / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - покрытие LTE обеспечено для объектов Нижегородской ярмарки / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru