Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE в садовых товариществах

MForum.ru
13.08.2024,
МТС сообщает о расширении сети в садовых товариществах Волгоградской области. Новое телеком оборудование позволило нарастить скорость интернета, в частности, в поселке Нариман и в дачных массивах на берегу Варварского водохранилища.
По заявлению МТС, проведенные работы по модернизации и строительству позволили нарастить скорость интернета в среднем на 30%. Новое оборудование разгрузило сеть, улучшив ситуацию для многих пользователей.
«Волгоградские дачники на своих участках проводят большое количество времени, особенно – в период сбора урожая. Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы у местных жителей был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Волгоградской области», — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Ранее к началу дачного сезона МТС улучшила качество услуг связи в десяти садовых товариществах Волжского. Увеличение средней скорости интернета могли почувствовать дачники СНТ «Цветущий сад», «Дары природы», «Волга», «Взморье», «Синтетика», «Досуг», «Трубник», «Симиренко», «Абразивщик», «Заря» и жители региона, посещающие пляж на берегу Волгоградского водохранилища.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Волгоградская область
--
Публикации по теме:
31.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE на хуторе Сахарный / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - повышены скорости и расширена емкость сети на территории Мамаева кургана в Волгограде / MForum.ru
29.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Волгограде - гигабитный интернет стал доступен еще 95 тысячам домохозяйств / MForum.ru
14.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Каждый третий вызов в сети МТС в Волгоградской области идет в режиме VoLTE / MForum.ru
03.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - ускорение мобильного интернета на 50% / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Глобальная модель Samsung Galaxy A16 5G замечена на Geekbench с SoC Dimensity 6300 / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: OnePlus Open получил новую версию Apex Edition / MForum.ru
08.08. [Новинки] Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) дебютирует с двухслойным OLED экраном / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Представлен дешевый смартфон Lava Yuva Star с Android 14 Go / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Realme готовится показать технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт / MForum.ru
06.08. Анонсы: Представлен Huawei Nova Flip с 6.94-дюймовым LTPO OLED экраном, АКБ 4400 мАч и зарядкой 66 Вт / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфонах OnePlus Ace 5 / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 40X 5G с Dimensity 6300 и 108Мп камерой / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами / MForum.ru