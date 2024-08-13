Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE в садовых товариществах

13.08.2024, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети в садовых товариществах Волгоградской области. Новое телеком оборудование позволило нарастить скорость интернета, в частности, в поселке Нариман и в дачных массивах на берегу Варварского водохранилища.

По заявлению МТС, проведенные работы по модернизации и строительству позволили нарастить скорость интернета в среднем на 30%. Новое оборудование разгрузило сеть, улучшив ситуацию для многих пользователей.

«Волгоградские дачники на своих участках проводят большое количество времени, особенно – в период сбора урожая. Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы у местных жителей был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке Волгоградской области», — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее к началу дачного сезона МТС улучшила качество услуг связи в десяти садовых товариществах Волжского. Увеличение средней скорости интернета могли почувствовать дачники СНТ «Цветущий сад», «Дары природы», «Волга», «Взморье», «Синтетика», «Досуг», «Трубник», «Симиренко», «Абразивщик», «Заря» и жители региона, посещающие пляж на берегу Волгоградского водохранилища.

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теги: МТС развитие сетей Волгоградская область

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