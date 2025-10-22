Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - новые БС 4G/LTE появились в селах Светлоярского района и в окрестностях озера Сарпа

Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - новые БС 4G/LTE появились в селах Светлоярского района и в окрестностях озера Сарпа

22.10.2025, MForum.ru

МТС завершила запуск новых БС LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области, модернизировано и запущено новое оборудование в селах Большие и Малые Чапурники Светлоярского района, а также в окрестностях озера Сарпа.

По данным компании, средние скорости, доступные жителям и гостям населенных пунктов выросла на 25%. Работы проведены в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.

«Мы системно развиваем сеть LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. Новые базовые станции в Больших и Малых Чапурниках – исторически значимых и культурно самобытных населенных пунктах – позволяют жителям и гостям региона пользоваться современными цифровыми сервисами на комфортно высокой скорости. Аналитика Big Data МТС помогает нам определить, где модернизация сети будет наиболее востребована», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Историческая справка:

Села Большие и Малые Чапурники, основанные в конце XVIII века, относятся к числу старейших населенных пунктов района. По одной из версий, их название происходит от татарского слова «чапурник», что переводится как «серая птица». Первые поселенцы – татары, переселившиеся сюда из Пензенской губернии, привнесли свои традиции и культуру. Сегодня Малые Чапурники известны как центр проведения Сабантуя – национального праздника, ежегодно собирающего гостей со всей страны. Озеро Сарпа, расположенное у подножия живописной Ергенинской возвышенности, входит в систему Сарпинских озер – природного комплекса соленых водоемов, которые весной наполняются талой водой, а летом пересыхают, превращаясь в солончаки.

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

