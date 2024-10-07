Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - компания завершила модернизацию сети LTE в районе вокзалов Волгограда

07.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает о завершении модернизации сети LTE в районе центрального железнодорожного и автовокзалов Волгограда. Благодаря строительству телеком-оборудования средняя скорость передачи данных выросла на 30%. Абсолютная цифра доступных абонентам средних скоростей в сообщении компании не называется, нет и данных, за счет чего выросла скорость передачи данных.

«По прибытию на вокзал пассажиры первым делом созваниваются с встречающими, вызывают такси или выстраивают маршрут в онлайн-картах. Качественная связь МТС позволит пассажирам и туристам пользоваться цифровыми сервисами на комфортной скорости, - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Железнодорожная станция «Волгоград-1» является узлом пяти направлений: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва, Саратов и Астрахань. Первый деревянный вокзал в Волгограде появился в 1862 году, а новое вокзальное здание из кирпича было открыто вскоре после запуска Грязе-Царицынской железной дороги в 1871 году. Здание вокзала серьезно пострадало в годы Великой Отечественной войны, и в 1950-х на его месте построили новый вокзал по проекту архитекторов Александра Куровского и Самуила Брискина. Современное здание волгоградского ЖД-вокзала было признано официальным журналом Русского географического общества «Вокруг света» одним из самых красивых вокзалов в России.

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теги: МТС Волгоградская область развитие сетей

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