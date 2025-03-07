Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - оператор расширил сеть LTE в Волжском

MForum.ru
07.03.2025,
МТС расширила сеть LTE в Волжском. По данным компании, обновление телеком-оборудования позволило нарастить на 25% скорость мобильного интернета в окрестностях центрального стадиона, названного в честь основателя города Волжский и Ботанического центра Фёдора Логинова.
Региональный ботанический сад – это крупный научно-исследовательский центр и одно из самых посещаемых мест Волгоградской области, основанное в 2003 году. Увеличение средней скорости могут ощутить также местные жители и гости города-спутника.
«Начало весны – прекрасный повод для жителей и гостей региона, чтобы прогуляться по цветущей оранжерее ботанического сада. Однако, Волгоградский ботанический сад в Волжском — это не только место для прогулок и отдыха, но и важный культурный и образовательный центр. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости обновляем телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости. Надеемся, что обновленная сеть интернета поможет сотрудникам центра в работе по сохранению различных видов растений и экологическому просвещению подрастающего поколения», — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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теги: МТС Волгоградская область развитие сетей
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