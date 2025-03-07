Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - оператор расширил сеть LTE в Волжском

07.03.2025, MForum.ru

МТС расширила сеть LTE в Волжском. По данным компании, обновление телеком-оборудования позволило нарастить на 25% скорость мобильного интернета в окрестностях центрального стадиона, названного в честь основателя города Волжский и Ботанического центра Фёдора Логинова.

Региональный ботанический сад – это крупный научно-исследовательский центр и одно из самых посещаемых мест Волгоградской области, основанное в 2003 году. Увеличение средней скорости могут ощутить также местные жители и гости города-спутника.

«Начало весны – прекрасный повод для жителей и гостей региона, чтобы прогуляться по цветущей оранжерее ботанического сада. Однако, Волгоградский ботанический сад в Волжском — это не только место для прогулок и отдыха, но и важный культурный и образовательный центр. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости обновляем телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости. Надеемся, что обновленная сеть интернета поможет сотрудникам центра в работе по сохранению различных видов растений и экологическому просвещению подрастающего поколения», — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС Волгоградская область развитие сетей

--