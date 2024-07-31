Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE на хуторе Сахарный

MForum.ru
31.07.2024,
Получив возможность анализа движения пользователей со смартфонами, операторы видят, где в их сети возникает повышенная потребность трафика. Это позволило оптимизировать инвестиционные программы развития сетей. Проще говоря, операторы знают, где строительство новых телеком-объектов будет наиболее целесообразным, с точки зрения востребованности услуг.
Работая над расширением сети LTE в населенных пунктов Волгоградской области, МТС нарастила скорость мобильного интернета для жителей и гостей хутора Сахарный, где расположена популярная туристическая достопримечательность - Сахарный замок или, как его еще называют - Пряничный домик.
Как сообщает МТС, запуск телеком-оборудования в хуторе Сахарный обеспечил прирост скорости мобильного интернета на 30%.
«Летом традиционно настает пора путешествий и времени, когда можно получше изучить родной регион. Сахарный замок находится всего в 15 километрах от центра Волгограда и сюда едет множество туристов, как и из области, так и со всей страны. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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теги: МТС развитие сетей Волгоградская область
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