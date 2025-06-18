Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - выросли скорости мобильного интернета в центре и на центральной набережной Волгограда

MForum.ru
18.06.2025,
МТС сообщает об обновлении телеком-инфраструктуры в центре Волгограда. Кроме того, за счет проведенных работ, скорость мобильного интернета выросла на 35% на Центральной набережной.
Дополнительное оборудование установлено вдоль популярных прогулочных маршрутов: от Речного вокзала до амфитеатра, включая верхнюю террасу и парк Победы. Работы были сосредоточены в зонах наибольшей пользовательской активности.
«Набережная — одно из самых посещаемых мест в Волгограде, и летом нагрузка на сеть здесь возрастает кратно. Мы ориентировались на данные анализа Big Data МТС пользовательского трафика за предыдущие сезоны. Дополнительные базовые станции были развернуты в наиболее загруженных точках, что позволило обеспечить высокую скорость доступа к интернету даже при массовом скоплении пользователей», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Работы по развитию сети LTE МТС в Волгоградской области продолжатся в течение всего 2025 года.
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теги: МТС Волгоградская область развитие сетей
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