Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - оператор сообщает о запуске новых БС LTE в малых населенных пунктах

MForum.ru
15.10.2025,
К сезону грибной охоты телеком-специалисты развернули новые базовые станции и модернизировали оборудование в окрестностях Цимлянского водохранилища и популярных у грибников населенных пунктах Котельниковского, Октябрьского и Чернышковского районов.
Благодаря модернизации телеком-оборудования по данным МТС, средняя скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и гостей хуторов Похлебин, Чиганаки и Дорофеевский Котельниковского района, хуторов Верхнекумский и поселка Советский Октябрьский района, а также хутора Водяновский Чернышковского района. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.
Как утверждают в компании, при выборе мест размещения инженеры опирались на аналитику Big Data МТС, ориентируясь на позиции с максимальным трафиком. Развертывание нового оборудования позволяет "расшивать" такие места, снижая нагрузку на оборудование как в месте размещения новой БС, так и на ранее высокозагруженных соседних БС.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МТС Волгоградская область
--
Публикации по теме:
18.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - выросли скорости мобильного интернета в центре и на центральной набережной Волгограда / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - запущены первые в области отечественные базовые станции Иртея / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - оператор расширил сеть LTE в Волжском / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
07.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - компания завершила модернизацию сети LTE в районе вокзалов Волгограда / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru
14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru