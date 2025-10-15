Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - оператор сообщает о запуске новых БС LTE в малых населенных пунктах

15.10.2025, MForum.ru

К сезону грибной охоты телеком-специалисты развернули новые базовые станции и модернизировали оборудование в окрестностях Цимлянского водохранилища и популярных у грибников населенных пунктах Котельниковского, Октябрьского и Чернышковского районов.

Благодаря модернизации телеком-оборудования по данным МТС, средняя скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и гостей хуторов Похлебин, Чиганаки и Дорофеевский Котельниковского района, хуторов Верхнекумский и поселка Советский Октябрьский района, а также хутора Водяновский Чернышковского района. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.

Как утверждают в компании, при выборе мест размещения инженеры опирались на аналитику Big Data МТС, ориентируясь на позиции с максимальным трафиком. Развертывание нового оборудования позволяет "расшивать" такие места, снижая нагрузку на оборудование как в месте размещения новой БС, так и на ранее высокозагруженных соседних БС.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Волгоградская область

--