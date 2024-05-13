Развитие сетей: МТС в Волгоградской области - повышены скорости и расширена емкость сети на территории Мамаева кургана в Волгограде

13.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает о повышении доступных пользователям скоростей мобильного интернета на 30% и расширении пропускной способности сети в районе мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде.

Установка телеком-оборудования в Волгограде позволила разгрузить имеющуюся сеть.

«Волгоград в период майских праздников становится центром притяжения для туристов из России и других стран. В этом году город-герой вошел в перечень самых популярных направлений по количеству бронирований туристического жилья внутри страны на майские праздники – на Волгоград пришлось 3% от всех бронирований по России. Мы в свою очередь активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы каждый волгоградец и гость региона даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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теги: развитие сетей Волгоградская область Волгоград МТС

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