Фиксированный доступ: МТС в Курской области - гигабитный домашний интернет стал доступен более 130 тысячам семей в Курске

08.08.2025,
МТС сообщает, что обновила сеть фиксированного доступа к интернету в Курске. Интернет со скоростями вплоть до гигабита в секунду стал доступен еще более чем 130 тысячам домохозяйств в Курске. В частности, это касается Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов.
Расширение зоны покрытия высокоскоростным интернетом в Курске началось в конце 2021 года с Сеймского округа и завершилось в текущем году в жилых кварталах Железнодорожного округа. За менее чем четыре года модернизирована сеть, которая сегодня охватывает почти 390 тысяч жителей города.
«Обновленная фиксированная сеть МТС в Курске построена с учетом принципа безаварийности. Морально устаревшие узлы полностью исключены, и отклик на запрос абонента теперь происходит мгновенно. Сеть, организованная по кольцевой технологии, автоматически переключается на резервный канал при необходимости, что значительно повышает устойчивость и надежность работы. Жители Курска активно используют интернет для общения, работы, онлайн-обучения, покупок, игр и просмотра видео в высоком качестве. Подключение гигабитного интернета позволяет комфортно пользоваться всеми современными сервисами без задержек. Кроме того, при оформлении нескольких услуг в одном пакете для всей семьи экономия на цифровых сервисах составляет до 40% годовых расходов», – отметил директор МТС в Курской области Семен Розенберг.
Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с.
