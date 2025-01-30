Кадры. Назначения: Алексей Михайлов возглавил МегаФон в Нижегородской области

30.01.2025, MForum.ru

Новый руководитель займется внедрением клиентоцентричного подхода в процессы компании, реализацией проектов для корпоративных и госзаказчиков, развитии услуг BigData, кибербезопасности, облачных сервисов, M2M и IoT. В приоритете останется развитие инфраструктуры сети, поддержание высоких медианных скоростей мобильного интернета.

Алексею Михайлову 38 лет, он окончил Псковский государственный политехнический институт по специальности «экономика и управление на предприятии». У него 16-летний опыт работы в телекоме. К команде МегаФона присоединился в 2022 году, занимал руководящие позиции в Великом Новгороде и в Архангельской области, где провел большую работу по расширению сети и сокращению «белых пятен», в том числе на берегу Белого моря и в центре российского атомного судостроения – городе Северодвинск.

«Нижегородская область является для нас стратегически важным регионом. Это один из крупнейших субъектов Российской Федерации с несколькими миллионами населения, где сосредоточено множество больших компаний, промышленных предприятий и бизнесов из различных отраслей. Здесь мы внедряем инновационные инфраструктурные проекты, которые в течение многих лет позволяют сохранять лидерские скорости передачи данных, а также реализуем социально-значимые мероприятия, — отмечает директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков. — Работа на такой динамично развивающейся и масштабной территории станет для Алексея новым карьерным вызовом. Уверен, что лидерские качества и внушительный профессиональный опыт позволят ему и его команде достичь самых высоких бизнес-результатов».

Роман Куликов, ранее возглавлявший МегаФон в Нижегородской области, перешел на должность директора по продажам на массовом рынке Северо-Западного региона.

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теги: кадры назначения МегаФон

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