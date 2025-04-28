Кадры: Максим Токаренко возглавил МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке в должности директора по региональному развитию

MForum.ru
28.04.2025,
Ранее он руководил региональным отделением оператора в Петербурге и области.
фото - пресс-службы компании МегаФон
«Сибирь и Дальний Восток — важнейшие территории для компании. Максим настроен на продвижение МегаФона как лидера цифровой индустрии в масштабных коммерческих, государственных и инфраструктурных проектах. Он хорошо знает телеком-отрасль, умеет выстраивать командное взаимодействие и применять системный подход. Его знания и навыки в управлении помогут создать новые возможности для роста в динамично развивающемся макрорегионе», — прокомментировал назначение операционный директор МегаФона Олег Телюков.
Максим Токаренко окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева. Карьеру в МегаФоне начал в 2009 году в Поволжском филиале, где занимался одним из финансовых направлений. Позже занимал руководящие позиции в отделениях компании в Республике Башкортостан, Тольятти, Самаре. В 2023 году возглавил офис оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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теги: МегаФон кадры назначения
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