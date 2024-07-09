Кадры: Олег Никитин сменил Романа Матвиенко на посту регионального отделения МегаФон в Приморском крае

MForum.ru
09.07.2024,
Олег Никитин назначен директором регионального отделения МегаФон в Приморском крае. В последние 4 года он занимал аналогичную должность в Забайкалье.
«Приморье — территория c большим потенциалом развития телеком-услуг в сфере крупного бизнеса и государственного сектора. Региональный рынок хорошо знаком новому директору, на этой территории началась его карьера в телеком-индустрии. Уверен, что профессиональные компетенции и опыт Олега помогут компании выйти на новый этап развития в регионе», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке Вадим Зимин.
«Вернувшись в Приморский край в качестве топ-менеджера своей целью вижу – сделать компанию лучшим оператором для наших абонентов, через развитие телеком-инфраструктуры и поддержания высоких стандартов обслуживания. Также сфокусирую усилия на расширении портфеля B2B-продуктов и реализации цифровых проектов в регионе», — рассказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.
Олег Никитин начал работу в МегаФоне в 2015 году в Приморском филиале компании. С 2018 года возглавлял Читинское региональное отделение. Среди крупных проектов, реализованным Олегом Никитиным строительство сети связи на крупнейшем в Европе Удоканском месторождении меди в Забайкальском крае. Новый топ-менеджер сменил на этом посту Романа Матвиенко, который продолжил карьеру в другом филиале компании.
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теги: МегаФон кадры назначения Приморский край
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