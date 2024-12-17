Развитие сетей: МегаФон в Приморском крае - сеть LTE появилась в селе Полыниха

17.12.2024, MForum.ru

Базовая станция МегаФон появилась в селе Полыниха Чугуевского муниципального округа, где живут около 100 человек. Эта установка произведены в рамках краевой программы по подключению малонаселенных и труднодоступных пунктов Приморского края.

Как сообщает МегаФон, обеспечена связь на всех улицах села, а также внутри помещений и на прилегающей к селу территории, в частности, у подвесного деревянного моста через Уссури.

«Подключение отдаленных населенных пунктов к мобильной связи повышает бытовой комфорт для сельчан. Не выезжая далеко он могут пользоваться цифровыми государственными услугами, получить медицинскую консультацию или почитать новости в интернете. Для нас важно продвигать современную мобильную связь по всей территории Приморья, чтобы сельчане могли иметь равные с горожанами цифровые возможности — скоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь, в том числе с качеством VoLTE», — отметил директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

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теги: МегаФон развитие сетей Приморский край

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