Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг частот 2G/3G в LTE на 350 BS в Приморском крае

24.12.2024, MForum.ru

Инженеры МегаФона обновили мобильную сеть в Партизанске, Лесозаводске, Владивостоке, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Лучегорске и еще в 50 сельских населенных пунктах Приморья. Работы были завершены к декабрю 2024 года.

Оператор отмечает, что благодаря рефармингу увеличилась зона доступности технологии VoLTE. Доля цифровых звонков в Приморском крае составляет 89% в общем объеме голосового трафика.

«Активность абонентов в мобильной сети МегаФона увеличивается год к году, об этом говорит мобильная аналитика на основе обезличенных данных big data. Рефарминг был проведен в короткие сроки и охватил крупные населенные пункты края, а также сельские поселения, где требовалось расширить возможности телеком-оборудования для работы в стандарте 4G», — отметил директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

Вместе с тем с начала года МегаФон построил базовые станции и запустил связь четвертого поколения в 20 приморских сёлах. К началу летнего сезона модернизация телеком-оборудования была выполнена в популярных туристических локациях: в поселках Славянка, Андреевка, Зарубино, а также на пляжах Ливадии. Связь 4G специалисты оператора обеспечили и в бухте Триозерье — месте отдыха тысяч туристов со всего Дальнего Востока.

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теги: МегаФон развитие сетей Приморский край

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