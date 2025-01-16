Развитие сетей: МегаФон в Приморском крае - дополнительные БС запустили в селе Черниговка и Комиссарово

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Приморском крае - дополнительные БС запустили в селе Черниговка и Комиссарово

16.01.2025, MForum.ru

В райцентре, селе Черниговка с 10 тысячами жителей, уже действовала сотовая связь. Инженеры МегаФона запустили дополнительную базовую станцию стандарта LTE, что позволило поднять средние скорости до 30 Мбит/с.

 

Новое оборудование позволило выровнять нагрузку в сельском фрагменте сети, улучшился пользовательский опыт жителей более 10 черниговских улиц, в том числе на Партизанской, Октябрьской, Красноармейской, Ленинской. Устойчивый сигнал 4G доступен и для автомобилистов на участке федеральной трассы Уссури, проходящей через село.

«В Черниговке жители активно пользуются мобильным интернетом, на выходные и праздники сюда приезжают жители близлежащих поселений, они также часто выходят в Сеть. Наши аналитики посчитали, что в новогодние каникулы жители и гости села увеличили мобильный трафик на 48% относительно прошлого года», — отметил директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.

Выходить в интернет и пользоваться звонками по технологии VoLTE в сети оператора теперь могут жители небольшого села Комиссарово в Ханкайском районе. Накануне новогодних каникул специалисты запустили здесь базовую станцию.

В 2024 году МегаФон запустил связь четвертого поколения в 20 сёлах края, большая часть новых подключений к сети 4G пришлась на центральное Приморье — Черниговский, Хорольский и Ханкайский округа.

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теги: МегаФон развитие сетей Приморский край

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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