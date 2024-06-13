Развитие сетей: МегаФон запустил 4G на объектах Транснефти в Приморье

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон запустил 4G на объектах Транснефти в Приморье

13.06.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске мобильного интернета и голосовой связи по технологии LTE на производственных участках магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Это итог совместного проекта с компанией "Транснефть-Дальний Восток". Проект охватывает 4 дальневосточных региона - Приморский и Хабаровский край, Амурскую области и Еврейскую автономную область.

 

 

Связь и мобильный интернет LTE появились на нефтеперекачивающих станциях (НПС) - построено и модернизировано 18 BS, в частности, появилось indoor покрытие в офисах в Хабаровске и в Дальнереченске. Задействовано несколько частотных диапазонов, так что покрытие появилось и за пределами нефтеперекачивающих станций, в частности, на ближайших автодорогах.

В Приморском крае благодаря запуску новых базовых станций на нефтеперекачивающих станциях расширилась зона LTE-покрытия возле населенных пунктов Невское Лесозаводский городской округ, Горный Хутор Черниговский округ и Тигровый Анучинский округ.

Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» - один из проектов компании «Транснефть». Транспортировка нефти с месторождений Сибири осуществляется на нефтеперерабатывающие предприятия Дальнего Востока, а также на экспорт через порт «Козьмино». Компания обеспечивает бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти круглый год.

«Наличие современной мобильной связи, в том числе 4G дает бизнесу возможность для цифрового развития, внедрения IoT-решений, видеонаблюдения или системы охраны труда. У наших специалистов есть положительный опыт развертывания телеком-инфраструктуры в рамках крупных мультирегиональных проектов с учетом климатических и географических особенностей регионов», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФон на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

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теги: МегаФон Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская автономная область Дальний Восток развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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