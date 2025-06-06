Развитие сетей: МегаФон в Камчатском крае - проведена модернизация сети LTE

06.06.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенных на сети в Камчатском крае работах по модернизации сети. В мае 2025 года объем трафика вырос на 22% год к году.

Инженеры усилили LTE-сеть в Петропавловске-Камчатском, Елизово, селе Коряки, поселках Новый, Нагорный, Пионерский. Работы были проведены на участке автодороги «Елизово – Паратунка», по которой местные жители и отдыхающие направляются к известному термальному курорту. Дополнительное оборудование четвертого поколения было смонтировано и в дачных локациях — возле Железного ручья, в СНТ «Дубрава-2».

На 17 БС были запущены дополнительные LTE-слои. Модернизация позволила нарастить емкость сети, нарастить среднюю скорость передачи данных до 40 Мбит/с.

«На Камчатке короткое лето, но именно в это время регион привлекает много туристов, а местные жители стараются провести больше времени на даче или за городом. Мы продолжаем модернизацию оборудования в регионе, делая сеть 4G более доступной и комфортной для пользователей», — рассказала директор МегаФона в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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теги: МегаФон Камчатский край

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