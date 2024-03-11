Развитие сетей: МегаФон в Калининграде - запуски 4G/LTE в Ленинградском районе

11.03.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запусках базовых станций 4G/LTE в крупных жилищных комплексах города Калининград. В зоне покрытия - более 10 тысяч абонентов. Речь идет о запусках в жилых комплексах "Восток" и "Лидино", зона покрытия охватывает также дачные массивы в районе. Как это обычно бывает, запуск новых базовых станций разгрузил сеть в прилегающих районах. Оператор утверждает, что были предприняты меры для того, чтобы связь была доступна в том числе на нижних и верхних этажах высоток.

Задействованы частоты среднего и высокого диапазонов, в МегаФоне средним называют диапазон от 1800 до 2100 МГц, высоким - 2.5-2.6 ГГц. Доступные пиковые скорости достигают 100 Мбит/с.

«Ленинградский район, как и весь Калининград, динамично развивается. Здесь вырастают новые жилые дома, строится вся необходимая социальная инфраструктура, появляются рекреационные места. Наличие качественной связи с быстрым мобильным интернетом делает проживание в новостройках максимально комфортным с первых дней переезда. С начала 2024 года новоселы и местные жители уже увеличили интернет-трафик на 50%, по сравнению с концом прошлого года», – рассказывает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининградской области.

Развитие сети МегаФон в Калининградской области идет не только в областном центре, в начале 2024 года специалисты оператора установили новое телеком-оборудование в малых населенных пунктах Багратионовского и Гурьевского районов области.

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теги: МегаФон развитие сетей Калининградская область

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