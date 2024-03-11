Развитие сетей: МегаФон в Калининграде - запуски 4G/LTE в Ленинградском районе

MForum.ru
11.03.2024,
МегаФон сообщает о запусках базовых станций 4G/LTE в крупных жилищных комплексах города Калининград. В зоне покрытия - более 10 тысяч абонентов. Речь идет о запусках в жилых комплексах "Восток" и "Лидино", зона покрытия охватывает также дачные массивы в районе. Как это обычно бывает, запуск новых базовых станций разгрузил сеть в прилегающих районах. Оператор утверждает, что были предприняты меры для того, чтобы связь была доступна в том числе на нижних и верхних этажах высоток.
Задействованы частоты среднего и высокого диапазонов, в МегаФоне средним называют диапазон от 1800 до 2100 МГц, высоким - 2.5-2.6 ГГц. Доступные пиковые скорости достигают 100 Мбит/с.
«Ленинградский район, как и весь Калининград, динамично развивается. Здесь вырастают новые жилые дома, строится вся необходимая социальная инфраструктура, появляются рекреационные места. Наличие качественной связи с быстрым мобильным интернетом делает проживание в новостройках максимально комфортным с первых дней переезда. С начала 2024 года новоселы и местные жители уже увеличили интернет-трафик на 50%, по сравнению с концом прошлого года», – рассказывает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининградской области.
Развитие сети МегаФон в Калининградской области идет не только в областном центре, в начале 2024 года специалисты оператора установили новое телеком-оборудование в малых населенных пунктах Багратионовского и Гурьевского районов области.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Калининградская область
--
Публикации по теме:
27.11. [Новости компаний] Развитие сетей: В МТС отмечают заметный рост использования VoLTE в 2023 году / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Калининградской области - Матросово / MForum.ru
02.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Новой Сельме Калининграда / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Геоаналитика: ВымпелКом поможет предпринимателям Калининграда помочь найти места концентрации их ЦА / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru