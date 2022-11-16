Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Новой Сельме Калининграда

16.11.2022, MForum.ru

Новая Сельма - спальный микрорайон Калининграда, который входит в состав Ленинградского района. МегаФон провел модернизацию сети, задействовав под LTE частоты 1800 и 2600 МГц, что позволило нарастить доступные абонентам скорости мобильного интернета на 30%. Кроме того, абонентам компании стали доступна технология VoLTE. По итогам работ, покрытием обеспечены не только жилые массивы, но также школа и поликлиника.

«По мере ввода в эксплуатацию новых жилых объектов – увеличивается абонентский трафик на сети. С помощью инструментов big data мы постоянно мониторим загруженность каналов связи и выявляем места, требующие нашей включенности, в первую очередь. Чтобы абонентам не было тесно в густонаселенных кварталах, мы строим новые или модернизируем существующие базовые станции в перегруженных локациях для рационального перераспределения нагрузки. Новая Сельма тому пример – с начала года абонентский трафик в микрорайоне вырос почти в 2 раза. Чтобы тысячи жители с комфортом пользовались цифровыми ресурсами даже в часы максимальной нагрузки, мы установили дополнительную инфраструктуру LTE в микрорайоне», - отмечает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон Калининградская область