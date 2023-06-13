Электроника: Светодиоды - ввести маркировку или отменить требование закупать отечественные?

MForum.ru
13.06.2023,
Российские производители светодиодов недовольны уровнем господдержки, в частности, контролем за используемыми светодиодами, рассказывает КоммерсантЪ. Они говорят, что несмотря на обязательство применять российские решения, тендеры выигрывают поставщики, чьи решения основаны на китайских светодиодах.
Напрашивающееся решение - усилить контроль со стороны Минпромторга. Могли бы помочь обязательная маркировка или введение базы данных, куда бы производители светильников загружали данные: сколько купили российских светодиодов, сколько светильников выпустили. Усиление контроля пришлось бы оплатить потребителям - при его введении стоимость изделий для покупателей может вырасти на несколько процентов, вплоть до 10%.
Есть и другой вариант решения проблемы, но он сегодня не в тренде всеобщих надежд на возрождение отечественного производства. Потребители отмечают, что российские светодиоды слишком дорогие - в несколько раз дороже китайских (5 рублей за корпус 2835 вместо 0.65 руб за азиатский; 24 рубля за корпус 5050 вместо 12,6 руб. - приводит цифры КоммерсантЪ). Непонятно, почему все должны переплачивать за отечественный продукт, если нет проблем в покупке китайского? Тем более, что «отечественные» светодиоды зачастую создаются на основе импортных кристаллов.
Зачем предлагается маркировка или база данных?
Сейчас некоторые производители светильников практикуют несложный ход - закупают небольшую партию российских светодиодов, предъявляют ее для вхождения в реестр Минпромторга, а затем продолжают выпуск светильников уже на китайских светодиодах. Маркировка, в теории, позволила бы перекрыть такую возможность. Можно обойтись и без маркировки - ввести онлайновую базу данных, куда производители обязаны были бы записывать число закупленных у российских предприятий светодиодов и число выпущенных светильников. Использование китайских светодиодов предположительно стало бы явным.
Если не усиливать контроль, то российские производители светодиодов не смогут быть прибыльными, что может привести к их закрытию, утверждают российские производители.
А что Минпромторг?
В министерстве пока что не занимались темой, поскольку «не получали обращений от компаний с просьбой ужесточить контроль за тендерами и устройствами, которые приобретают российские компании». Заинтересованным лицам, видимо, предлагается не только обсуждать проблему на конференциях, в надежде, что чиновники их услышат, а использовать эпистолярный жанр. Или, если говорить попросту - «ёж птица гордая, пока…»
Ситуация со светодиодами наглядно иллюстрирует, что рентабельное производство массовых электронных компонентов внутри страны может существовать только в тепличных условиях субсидий или изоляции от внешнего рынка, в противном случае оно оказывается неконкурентным, как минимум, по цене. А изоляция - это высокие цены и вопросы к качеству отечественной продукции.
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Участники российского рынка производства светодиодов: GS Group, Калининградская область; МСК «БЛ ГРУПП», Москва; ООО РУСИД, Краснодар.
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теги: электроника светодиоды производство светодиодов отечественное производство электроники регулирование Минпромторг
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