Электроника: Светодиоды - ввести маркировку или отменить требование закупать отечественные?

MForum.ru

Электроника: Светодиоды - ввести маркировку или отменить требование закупать отечественные?

13.06.2023, MForum.ru

Российские производители светодиодов недовольны уровнем господдержки, в частности, контролем за используемыми светодиодами, рассказывает КоммерсантЪ. Они говорят, что несмотря на обязательство применять российские решения, тендеры выигрывают поставщики, чьи решения основаны на китайских светодиодах.

Напрашивающееся решение - усилить контроль со стороны Минпромторга. Могли бы помочь обязательная маркировка или введение базы данных, куда бы производители светильников загружали данные: сколько купили российских светодиодов, сколько светильников выпустили. Усиление контроля пришлось бы оплатить потребителям - при его введении стоимость изделий для покупателей может вырасти на несколько процентов, вплоть до 10%.

Есть и другой вариант решения проблемы, но он сегодня не в тренде всеобщих надежд на возрождение отечественного производства. Потребители отмечают, что российские светодиоды слишком дорогие - в несколько раз дороже китайских (5 рублей за корпус 2835 вместо 0.65 руб за азиатский; 24 рубля за корпус 5050 вместо 12,6 руб. - приводит цифры КоммерсантЪ). Непонятно, почему все должны переплачивать за отечественный продукт, если нет проблем в покупке китайского? Тем более, что «отечественные» светодиоды зачастую создаются на основе импортных кристаллов.

Зачем предлагается маркировка или база данных?

Сейчас некоторые производители светильников практикуют несложный ход - закупают небольшую партию российских светодиодов, предъявляют ее для вхождения в реестр Минпромторга, а затем продолжают выпуск светильников уже на китайских светодиодах. Маркировка, в теории, позволила бы перекрыть такую возможность. Можно обойтись и без маркировки - ввести онлайновую базу данных, куда производители обязаны были бы записывать число закупленных у российских предприятий светодиодов и число выпущенных светильников. Использование китайских светодиодов предположительно стало бы явным.

Если не усиливать контроль, то российские производители светодиодов не смогут быть прибыльными, что может привести к их закрытию, утверждают российские производители.

А что Минпромторг?

В министерстве пока что не занимались темой, поскольку «не получали обращений от компаний с просьбой ужесточить контроль за тендерами и устройствами, которые приобретают российские компании». Заинтересованным лицам, видимо, предлагается не только обсуждать проблему на конференциях, в надежде, что чиновники их услышат, а использовать эпистолярный жанр. Или, если говорить попросту - «ёж птица гордая, пока…»

Ситуация со светодиодами наглядно иллюстрирует, что рентабельное производство массовых электронных компонентов внутри страны может существовать только в тепличных условиях субсидий или изоляции от внешнего рынка, в противном случае оно оказывается неконкурентным, как минимум, по цене. А изоляция - это высокие цены и вопросы к качеству отечественной продукции.

Участники российского рынка производства светодиодов: GS Group, Калининградская область; МСК «БЛ ГРУПП», Москва; ООО РУСИД, Краснодар.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: электроника светодиоды производство светодиодов отечественное производство электроники регулирование Минпромторг

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

20.02. [Новости компаний] Регулирование: Лоббисты отечественных решений хотят ограничить ввоз зарубежного оборудования / MForum.ru

18.07. [Новости компаний] Электроника: «Казахстанским серверам» не повторить успеха «белорусских креветок» / MForum.ru

18.07. [Новости компаний] Регулирование: Регуляторы готовятся к запуску балльной системы / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Регулирование: Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования / MForum.ru

07.09. [Новости компаний] 5G: Участники рынка телекома обсудили меры поддержки отечественных производителей / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 8 ms, lookup=0 ms, find=8 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:04 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные сервисы. ВымпелКом] ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн 13 июня 2023 г. Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – Российский поставщик ИТ-услуг и ...
09.06.2023 19:43 ABloud Тема: Ленинградская область (09.04.2012)
[Развитие сетей. Ленобласть. МегаФон] МегаФон прокачал сеть в Ленобласти к началу летних каникул 8 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор подготовил сеть в Ленобласти к ...
09.06.2023 17:28 ABloud Тема: Владимирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Владимирская область. Фиксированный телеком. МТС] МТС включила гигабитный интернет для тысячи семей ЖК «Веризино-1» во Владимире 9 июня 2023 г., Владимир, РФ, пресс-релиз МТС через ...
09.06.2023 08:19 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Читинская область. МТС] МТС разогнала интернет в пригородных селах Читы 09 июня 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС усилила покрытие 4G в селах Читинского района. После ...
08.06.2023 11:26 ABloud Тема: Сахалинская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Сахалинская область. МегаФон] Шебунино в эфире: МегаФон запустил в селе мобильную связь и интернет 08 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Около 600 жителей села ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 с Dimensity 810 и быстрой зарядкой 66 Вт представлен официально / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Lite со Snapdragon 695 и зарядкой 44 Вт / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35+ 5G с чипсетом Dimensity 6020 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Vivo Y78 получила 6.78-дюймовый изогнутый дисплей и Snapdragon 695 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T40S – планшет с 2К-дисплеем за 149 евро / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Серия Vivo S17 дебютировала с 50 Мп камерами и зарядкой 80 Вт / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C53 с экраном 6,74 дюйма / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: