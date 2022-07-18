Регулирование: Регуляторы готовятся к запуску балльной системы

18.07.2022, MForum.ru

Для телеком оборудования планируют ввести балльную систему, позволяющую распознавать степень "отечественности". Речь касается, прежде всего, оборудования инфраструктуры 5G, а также IoT. Об этом подробнее - в публикации "КоммерсантЪ"

Одна из задач - предотвратить массовый переход на "переклеивание шильдиков" или отверточную сборку в РФ китайского оборудования.

Документ разработан двумя министерствами (Минцифры и Минпромторг) и АНО КТТ (Консорциум "Телекоммуникационные технологии").

Концепция подразумевает, что за каждую производственную операцию производитель будет получать баллы:

🔸 произведена в России сборка и монтаж компонентов на печатную плату - получи 10 баллов;

🔸 произведена в России запись на оборудование ПО - 5 баллов;

🔸 сборка и монтаж готовой продукции потянут еще на 10 баллов.

Проверять соответствие заявляемого и реальности планируется за счет выездов с инспекциями на производственные площадки компаний.

В целом для признания решения российским будет необходимо наличие у производителя:

🔸 прав на конструкторскую и технологическую документацию в полном объеме;

🔸 исключительных прав на товарных знак;

🔸 прав на исходный код софта;

🔸 своя или контрактная производственная база в России;

🔸 сервисные центры для гарантийного обслуживания.

Балльная система — разумное мероприятие, вопрос лишь в том, как именно она будет реализована, где выставят «отсечку» по сумме баллов, призванную помочь отделить зерно от плевел.

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теги: телеком регулирование производство оборудования