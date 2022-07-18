Регулирование: Регуляторы готовятся к запуску балльной системы

MForum.ru
18.07.2022,
Для телеком оборудования планируют ввести балльную систему, позволяющую распознавать степень "отечественности". Речь касается, прежде всего, оборудования инфраструктуры 5G, а также IoT. Об этом подробнее - в публикации "КоммерсантЪ"
Одна из задач - предотвратить массовый переход на "переклеивание шильдиков" или отверточную сборку в РФ китайского оборудования.
Документ разработан двумя министерствами (Минцифры и Минпромторг) и АНО КТТ (Консорциум "Телекоммуникационные технологии").
Концепция подразумевает, что за каждую производственную операцию производитель будет получать баллы:
🔸 произведена в России сборка и монтаж компонентов на печатную плату - получи 10 баллов;
🔸 произведена в России запись на оборудование ПО - 5 баллов;
🔸 сборка и монтаж готовой продукции потянут еще на 10 баллов.
Проверять соответствие заявляемого и реальности планируется за счет выездов с инспекциями на производственные площадки компаний.
В целом для признания решения российским будет необходимо наличие у производителя:
🔸 прав на конструкторскую и технологическую документацию в полном объеме;
🔸 исключительных прав на товарных знак;
🔸 прав на исходный код софта;
🔸 своя или контрактная производственная база в России;
🔸 сервисные центры для гарантийного обслуживания.
Балльная система — разумное мероприятие, вопрос лишь в том, как именно она будет реализована, где выставят «отсечку» по сумме баллов, призванную помочь отделить зерно от плевел.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком регулирование производство оборудования
Публикации по теме:
14.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон построил покрытие LTE1800 в Николо-Ленивце / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] VoLTE в России / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru