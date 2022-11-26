Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки"

26.11.2022, MForum.ru

Бурятия

МегаФон запустил LTE в ТЦ "Форум" в Улан-Удэ, Бурятия. Средняя скорость по данным оператора составляет порядка 20 Мбит/с.

Воронежская область

МегаФон запустил новую BS в поселке Дружелюбие в Новоусманском районе Воронежской области. Покрытием обеспечены не только 200 жителей поселка, но и участок трассы М-4 Дон, в зоне покрытия поселка.

Также МегаФон расширил покрытие сети LTE в деревне Князево, селах Верхний Мамон и Рогачевка. Совокупно в них проживает почти 10 тысяч человек.

Оператор ведет масштабные работы по улучшению сетевой инфраструктуры на протяжении всей трассы М4 «Дон»: с начала года было запущено и модернизировано более 20 объектов связи.

Иркутская область

Фиксированный доступ. ВымпелКом заменил старую линейку сетевого оборудования на новую и перевел абонентов на IPoE в Иркутске.

Калужская область

В 2022 году Tele2 нарастила скорость 4G в Калуге и во всех райцентрах области. Для этого было модернизировано 25% телеком-инфраструктуры, а также построено несколько дополнительных BS там, где отмечался рост активности пользователей.

Кемеровская область

Ростелеком/Tele2 сообщают о запуске в эксплуатацию 10 BS LTE/4G в малых населенных пунктах Кемеровской области с числом жителей от 100 до 500 человек. 5 BS построены в Мариинском муниципалитете, 2 BS работают в Крапивинском округе, еще по 1 BS появились в Топкинском, Юргинском и Таштагольском муниципальных округах. В 2021 году стройка в рамках УЦН была более масштабной - было построено 25 BS в 14 муниципальных округах области.

Кировская область

В Кировской области в 2021 году отобраны 43 малых населенных пунктов с числом жителей 100-500, куда должна прийти связь до конца 1q2023 в рамках программы УЦН 2. Из них планируется подключить 27 пунктов до конца 2022 года, еще 16 - до конца 1q2023. Исполнитель - Ростелеком проложил 50 км оптоволокна. Услуги мобильной связи будет предоставлять Tele2. Доступ в 2022 году получили более 10 тысяч жителей деревень и сел в 14 районах Кировской области.

Ленобласть

В ноябре ВымпелКом расширил емкость сети 4G в Петергофе. Новая BS построена неподалеку от ЖК "Петергоф Парк". Ранее в этом оператор провел рефарминг диапазона 2100 МГц в Петербурге и Ленобласти, включая Петергоф, что позволило существенно нарастить средние скорости мобильного интернета.

Ростелеком / Tele2 запустили базовую станцию в деревне Лукинская Подпорожского района Ленобласти.

Мордовия

ВымпелКом провел масштабное обновление сети в Саранске и в Мордовии. Модернизировано более 200 BS. Оператор предлагает оценить изменения, например, на Площади тысячелетия. Улучшена связь в жилых районах Саранска, в пригородах, например, в мкр Юбилейный (территория Проспекта Российской Армии) и в Александровке, Берсеневке, Макаровке, Пензятке; около университетов и техников города: в Педагогическом университете им. М.Е. Евсевьева, Национальном исследовательском университете им. Н.П. Огарёва, Саранском электромеханическом колледже и др. Связь стала лучше на стадионе «Мордовия Арена», в Спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике и в Школе олимпийского резерва по зимним видам спорта. Оператор улучшил покрытие сразу в нескольких торговых комплексах Саранска – ТРЦ Огарев Плаза, ТРЦ «СИТИ Парк», ТЦ «Скарабей», торговый рынок «Данко», ТЦ «Севастополь», ТЦ «СтройМир», а также в ряде здравоохранительных учреждений – Мордовской центральной клинической больнице, Поликлинике №4 и Студенческой поликлинике.

Оренбургская область

Tele2 сообщает об улучшении покрытия в 52 населенных пунктах Оренбургской области. Емкость сети выросла в Дзержинском и «Южном» (часть Ленинского) районах Оренбурга, в Бузулукском районе, в городе Соль-Илецк и Соль-Илецком районе. Сеть Tele2 в 2022 году впервые появилась в селе Сладково Илекского района, селе Старая Белогорка Новосергиевского района, селе Нижний Гумбет Октябрьского района, селе Спасское Саракташского района, селах Тимашево и Белоусовка Сакмарского района, селе Брацлавка и поселке Юбилейном Адамовского района, селе Кулагино Новосергиевского района и селе Шаповалово Акбулакского района.

По данным оператора трафик на абонента в среднем за год вырос на 9%. Сеть LTE доступна 93% жителей, сеть 3G - для 92%, GSM - для 91%.

Пензенская область

[Развитие сетей. Пензенская область. ВымпелКом]. ВымпелКом завершил очередной этап оптимизации параметров сети, затронувший всю территорию Пензенской области. За счет рефарминга части диапазона 2100 МГц скорость передачи данных в сети 4G по данным оператора выросла за год на 28% как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах. Перенастроено более 300 BS по всей области. В Сердобске средняя скорость в LTE увеличилась на 54%, а в городе Каменка зафиксированы пиковые скорости свыше 100 Мбит/с.

Псковская область

МТС установила новое оборудование в Себежском районе Псковской области. В зоне охвата - деревни Дедино, Забелье и ближайшие к ним туристические зоны Себежского национального парка. Оборудование установлено в рамках проекта по обеспечению подвижной радиотелефонной связью малочисленных населённых пунктов Псковской области. Ранее МТС обеспечила связью деревни Пучнино, Кицково, Капустино, Осыно, Александрово Себежского района Псковской области.

В Псковской области Tele2 предлагает подключение домашнего (фиксированного) интернета к своему тарифу. Конвергент стал доступен в рамках совместной работы с Ростелеком. Воспользоваться предложением можно на тарифных планах «Мой онлайн+», «Мой онлайн», Black и Premium. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 350 рублей на скорости 100 Мбит/с, 400 рублей на скорости 200 Мбит/с, 450 рублей на скорости 500 Мбит/с.

Тюменская область

Ростелеком/Tele2 сообщают о запуске в эксплуатацию 14 BS LTE/4G, построенных в малых населенных пунктах (100-500 человек) в рамках программы УЦН. С использованием диапазона 2300 МГц обеспечиваются скорости доступа от 50 Мбит/c. Базовые станции установлены в следующих населенных пунктах:

- Вагайский район: д. Второсалинская, д. Лаймы, с. Аксурка, с. Второвагайское , с. Касьяново, с. Митькинское;

- Голышмановский городской округ: пос. Комсомольский;

- Исетский район: пос. Новикова;

- Нижнетавдинский район: д. Большая Заморозовка;

- Сладковский район: д. Красивое;

- Тобольский район: д. Маслова;

- Упоровский район: д. Старая Шадрина, д. Тюменцева;

- Ярковский район: д. Петропавловка.

Удмуртия

Tele2 увеличил количество точек, где можно обзавестись SIM-картами с саморегистрацией на 457 в 2022 году, до 1630 во всех районах республики.

ХМАО

МегаФон провел модернизацию сети LTE на таких месторождениях ХМАО, как Федоровское, Ватьёганское, Самотлорское, Ем-Ёговское, Аганское, Кетовское, Приобское, Новомолодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, Повховское, Талинское и Южно-Сургутское. Здесь были построены новые объекты связи, а также запущен слой LTE 900 МГц

Tele2 о стройке сети в Югре. В 2021 году Tele2 в ХМАО нарастил количество базовых станций LTE на 10%, кроме того 23% BS было модернизировано. Компания улучшила покрытие на дачных и пригородных локациях, в 2021-2022 году было увеличено покрытие примерно на 100 дачных кооператива и садовых товарищества в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. В 2021 году впервые появилась сеть Tele2 в поселках Лиственничный и Леуши, была запущена cеть 4G на трассах Нижневартовск – Сургут и Сургут – Ханты-Мансийск.

Якутия

Ростелеком завершил строительство ВОЛС Жилинда (Оленкский район) - Саскылах (Анабарский район Якутии) протяженностью 311 км. Теперь это линия Жилинда-Оленек-Саскылах. В дальнейших планах - дотянуть ее до Юрюнг-Хая. Таким образом, можно говорить о том, что уже 2 арктических района подключены к фиксированному интернету, осталось еще 11. Участие в проекте принимал также Институт мерзлотоведения СО РАН. В ближайшее время будут завершены работы по подключению к линии 22 соцобъектов села. В декабре будет проведена модернизация сети сотовой связи в поселке до стандарта 4G/LTE. При поддержке Минцифры РФ в Якутии реализуется проект «Синергия Арктики», благодаря которому к концу 2025 года республика планирует подключить к высокоскоростному интернету все районные центры арктических районов. На реализацию проекта федеральный центр направит региону средства в размере 50% от его общей стоимости. На территории Якутии построено свыше 13 тысяч километров ВОЛС, подключены 373 населенных пункта, в которых проживают свыше 90% населения республики.

ЯНАО

МегаФон обеспечил мобильной связью LTE Бованенкоское месторождение на Ямале. Также была проведена масштабная модернизация сети на Русском и Самбургском месторождениях на Ямале. Здесь были построены новые объекты связи, а также запущен слой LTE 900 МГц, радиус сот с использованием этого диапазона достигает 35 км.

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теги: развитие сетей