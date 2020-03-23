Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России

MForum.ru
23.03.2020,
В таблице показаны регионы, в отношении которых известно, что там был проведен запуск поддержки VoLTE.
Текущее состояние работы VoLTE того или иного оператора в том или ином регионе может отличаться от указанного в таблице (бывает, что поддержку VoLTE временно отключают. Также наличие пометы "действует" в том или ином регионе не означает, что VoLTE доступна на всей территории действия сети LTE в регионе, в отдельных случаях услуга может быть запущена только на части территории, например, в региональном центре).
|
Регион, региональный центр
|
МТС
|
МегаФон
|
ВымпелКом
|
Tele2
|
|
Адыгея Республика,
|Действует
|Действует
|
Алтай Республика
|Действует
|
Алтайский край
|Действует
|
Амурская область
|Действует
|
Архангельская область
|Действует
|
Астраханская область,
|Действует
|
Башкортостан Республика
|Действует
|
Белгородская область
|Действует
|
Брянская область
|Действует
|
Бурятия республика
|Действует
|
Владимирская область
|
Волгоградская область
|
Вологодская область
|Действует
|
Воронежская область
|Действует
|
Дагестан Республика
|Действует
|
Еврейская АО
|
Забайкальский край
|Действует
|
Ивановская область
|Действует
|Действует
|
Ингушетия республика
|Действует
|
Иркутская область
|Действует
|Действует
|
Кабардино-Балкарская республика
|Действует
|
Калининградская область
|
Калмыкия республика
|Действует
|
Калужская область
|Действует
|
Камчатская область
|Действует
|
Карачаево-Черкесская республика
|Действует
|
Карелия Республика
|Действует
|
Кемеровская область
|Действует
|Действует
|
Кировская область
|
Коми Республика
|Действует
|
Костромская область
|Действует
|
Краснодарский край
|Действует
|Действует
|
Красноярский край
|Действует
|Действует
|
Курганская область
|Действует
|
Курская область
|
Ленинградская область
|Действует
|Действует
|Действует
|
Липецкая область
|Действует
|
Магаданская область
|Действует
|
Марий Эл Республика
|
Мордовия республика
|
Москва
|Действует
|Действует
|Действует
|Действует
|
Московская область
|Действует
|Действует
|Действует
|Действует
|
Мурманская область
|Действует
|Действует
|
Ненецкий АО
|
Нижегородская область
|Действует
|
Новгородская область
|Действует
|
Новосибирская область
|Действует
|Действует
|
Омская область
|Действует
|Действует
|
Оренбургская область
|Действует
|Действует
|
Орловская область
|Действует
|
Пензенская область
|Действует
|
Пермский край
|Действует
|
Приморский край
|Действует
|Действует
|
Псковская область
|Действует
|
Ростовская область
|
Рязанская область
|Действует
|
Самарская область
|Действует
|
С.Петербург
|Действует
|Действует
|Действует
|
Саратовская область
|Действует
|Действует
|
Саха (Якутия) республика
|Действует
|
Сахалинская область
|Действует
|
Свердловская область
|Тестирование
|
Северная Осетия-Алания Респ.
|Действует
|
Смоленская область
|Действует
|
Ставропольский край
|Действует
|
Тамбовская область
|Действует
|
Татарстан Республика
|Действует
|Действует
|
Тверская область
|Действует
|
Томская область
|Действует
|Действует
|
Тульская область
|Действует
|Действует
|
Тыва Республика
|Действует
|
Тюменская область
|Действует
|Действует
|
Удмуртская республика
|
Ульяновская область
|Действует
|
Хабаровский край
|Действует
|Действует
|
Хакасия Республика
|Действует
|Действует
|
Ханты-Мансийский АО, ХМАО
|Действует
|Действует
|
Челябинская область
|
Чеченская республика
|Действует
|
Чувашская республика
|
Чукотский АО
|Действует
|
Эвенкийский АО
|
Ямало-Ненецкий АО, ЯНАО
|Действует
|Действует
|
Ярославская область
|Действует
|
Источник: MForum.ru, данные актуальны на 23.03.2020
Более подробная информация о ситуации с VoLTE в России - здесь.
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теги: VoLTE
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