Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России

23.03.2020, MForum.ru

В таблице показаны регионы, в отношении которых известно, что там был проведен запуск поддержки VoLTE.

Текущее состояние работы VoLTE того или иного оператора в том или ином регионе может отличаться от указанного в таблице (бывает, что поддержку VoLTE временно отключают. Также наличие пометы "действует" в том или ином регионе не означает, что VoLTE доступна на всей территории действия сети LTE в регионе, в отдельных случаях услуга может быть запущена только на части территории, например, в региональном центре).

Более подробная информация о ситуации с VoLTE в России - здесь.

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теги: VoLTE