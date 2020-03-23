Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России

MForum.ru

Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России

23.03.2020, MForum.ru

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В таблице показаны регионы, в отношении которых известно, что там был проведен запуск поддержки VoLTE.

Текущее состояние работы VoLTE того или иного оператора в том или ином регионе может отличаться от указанного в таблице (бывает, что поддержку VoLTE временно отключают. Также наличие пометы "действует" в том или ином регионе не означает, что VoLTE доступна на всей территории действия сети LTE в регионе, в отдельных случаях услуга может быть запущена только на части территории, например, в региональном центре). 

 

Регион, региональный центр

МТС

 МегаФон 

 ВымпелКом 

 Tele2 

 

        

Адыгея Республика,
Майкоп

  Действует  Действует    

Алтай Республика
Горно-Алтайск

  Действует      

Алтайский край
Барнаул

  Действует      

Амурская область
Благовещенск

  Действует      

Архангельская область 
Архангельск

  Действует      

Астраханская область,
Астрахань

  Действует      

Башкортостан Республика
Уфа

  Действует      

Белгородская область
Белгород

  Действует      

Брянская область
Брянск

  Действует      

Бурятия республика
Улан-Удэ

  Действует      

Владимирская область
Владимир

        

Волгоградская область
Волгоград

        

Вологодская область
Вологда

  Действует      

Воронежская область
Воронеж

  Действует      

Дагестан Республика
Махачкала

  Действует      

Еврейская АО
Биробиджан

        

Забайкальский край
Чита
(ранее Читинская область
и Агинский Бурятский АО)

  Действует      

Ивановская область
Иваново

  Действует  Действует    

Ингушетия республика
Назрань

  Действует       

Иркутская область
Иркутск

  Действует   Действует     

Кабардино-Балкарская республика
Нальчик

  Действует       

Калининградская область
Калининград

        

Калмыкия республика
Элиста

  Действует       

Калужская область
Калуга

  Действует       

Камчатская область
Петропавловск-Камчатский

  Действует       

Карачаево-Черкесская республика 
Черкесск

  Действует       

Карелия Республика
Петрозаводск

  Действует       

Кемеровская область
Кемерово

  Действует   Действует     

Кировская область
Киров

        

Коми Республика
Сыктывкар

  Действует       

Костромская область
Кострома

  Действует       

Краснодарский край
Краснодар

  Действует   Действует     

Красноярский край
Красноярск

  Действует   Действует     

Курганская область
Курган

  Действует       

Курская область
Курская

        

Ленинградская область
С.Петербург

  Действует   Действует    Действует   

Липецкая область
Липецк

  Действует       

Магаданская область
Магадан

  Действует       

Марий Эл Республика
Йошкар-Ола

        

Мордовия республика
Саранск

        

Москва

  Действует   Действует    Действует    Действует 

Московская область
Москва

  Действует   Действует    Действует    Действует 

Мурманская область
Мурманск

  Действует   Действует     

Ненецкий АО
Нарьян-Мар

        

Нижегородская область
Нижний Новгород

  Действует       

Новгородская область
Великий Новгород

  Действует       

Новосибирская область
Новосибирск

  Действует   Действует     

Омская область
Омск

  Действует   Действует     

Оренбургская область
Оренбург

  Действует   Действует     

Орловская область
Орел

  Действует       

Пензенская область
Пенза

  Действует       

Пермский край
Пермь

  Действует       

Приморский край
Владивосток

  Действует   Действует     

Псковская область
Псков

  Действует       

Ростовская область
Ростов-на-Дону

        

Рязанская область
Рязань

  Действует       

Самарская область
Самара

    Действует     

С.Петербург

  Действует   Действует    Действует   

Саратовская область
Саратов

  Действует   Действует     

Саха (Якутия) республика
Якутск

  Действует       

Сахалинская область
Южно-Сахалинск

  Действует       

Свердловская область
Екатеринбург

     Тестирование     

Северная Осетия-Алания Респ.
Владикавказ

  Действует       

Смоленская область
Смоленск

  Действует       

Ставропольский край
Ставрополь

  Действует       

Тамбовская область
Тамбов

  Действует       

Татарстан Республика
Казань

  Действует   Действует     

Тверская область
Тверь

  Действует       

Томская область
Томск

  Действует   Действует     

Тульская область
Тула

  Действует   Действует     

Тыва Республика
Кызыл

  Действует       

Тюменская область
Тюмень

  Действует   Действует     

Удмуртская республика
Ижевск

        

Ульяновская область
Ульяновск

    Действует     

Хабаровский край
Хабаровск

  Действует   Действует     

Хакасия Республика 
Абакан

  Действует   Действует     

Ханты-Мансийский АО, ХМАО
Ханты-Мансийск

  Действует   Действует     

Челябинская область
Челябинск

        

Чеченская республика
Грозный

  Действует       

Чувашская республика
Чебоксары

        

Чукотский АО
Анадырь

  Действует       

Эвенкийский АО
Тура

        

Ямало-Ненецкий АО, ЯНАО
Салехард

  Действует   Действует     

Ярославская область
Ярославль

  Действует       

Источник: MForum.ru, данные актуальны на 23.03.2020

 

Более подробная информация о ситуации с VoLTE в России - здесь

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теги: VoLTE

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