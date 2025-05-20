Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - весной рефарминг был проведен на 100 БС

MForum.ru
20.05.2025,
Инженеры компании провели в Хабаровском крае рефарминг частот 3G для LTE. Необходимые для этого работы проведены на базовых станциях в Хабаровске и в двух десятках населенных пунктах края в разных районах.
Весной 2025 года рефарминг был выполнен на 100 БС оператора, в основном, в Хабаровске. Это позволило нарастить емкость существующей сети, расширить зону уверенного покрытия. По данным оператора, абонентам доступна средняя скорость в 50 Мбит/с. Обеспечивается поддержка VoLTE.
Помимо Хабаровска работы затронули часть базовых станций в городах Советская Гавань, Вяземский, Бикин, в селах Казакевичево, Краснореченское, Корфовский, Ракитное, Дружба, Ильинка, Тополево, Матвеевка, Галкино, Черная речка, Воронежское-2, Благодатное, Осиновая речка, Хор, Лесопильное, Пушкино, Лермонтовка.
«Программа рефарминга помогает разгрузить действующие базовые станции, а также усилить сеть 4G в точках, где потребность в быстром соединении и передаче данных особенно высокая. Теперь абоненты могут не ограничиваться в цифровых привычках и наращивать интернет-трафик: чаще совершать видеозвонки, смотреть новинки в онлайн-кинотеатрах и пользоваться видеоплатформами», — рассказал руководитель технического отдела МегаФона в Хабаровском крае.
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теги: МегаФон Хабаровский край развитие сетей
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