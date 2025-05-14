Развитие сетей: МегаФон запустил 4G/LTE в 4 селах Хабаровского края по программе УЦН 2.0

14.05.2025, MForum.ru

Более 800 жителей четырех сел Хабаровского края получили 4G покрытие в рамках госпрограммы УЦН 2.0. Услуги LTE / VoLTE в селах Чекунда, Шумный, Даппы и Пуир предоставляет, в частности, МегаФон.

Программа УЦН 2.0 охватывает населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.

«Проект "УЦН 2.0" направлен на запуск услуг связи в населенных пунктах, и предусматривает совместное использование операторами новой инфраструктуры. Это расширяет не только зоны покрытия каждого из них, но и предоставляет жителям выбор среди большего количества цифровых возможностей. Это отличный пример партнерства в телекоммуникационной отрасли, а главное — в результате повышается комфорт и качество жизни граждан», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

«Чтобы расширить доступ жителей глубинки к мобильной связи, мы активно сотрудничаем с другими операторами. Партнерские соглашения дают возможность оптимизировать имеющиеся в регионе телеком-ресурсы, развивать LTE-сеть на большой территории Хабаровского края», — рассказал руководитель технического отдела МегаФона в Хабаровском крае Олег Кудряшов.

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теги: Хабаровский край МегаФон 4G LTE

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