Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - LTE запущена в Гродеково и Прудках

MForum.ru
19.12.2024,
Мегафон сообщает, что первым из операторов сотовой связи запустил базовые станции в селах Гродеково и Прудки. В зоне покрытия - более 1000 жителей. Доступные скорости - до 50 Мбит/с.
Гродеково расположено в 6 км от федеральной автотрассы Уссури, на берегу реки Кия.
В селе Прудки живет чуть более 100 человек. Это село удалено от основных автодорог, чтобы доехать автотранспортом до районного центра потребуется более часа. Емкости сети достаточно, чтобы все жители могли комфортно выходить в сеть.
«По проекту «Цифровое равенство» перед Минцифры края стояла задача до конца 2024 года обеспечить все населенные пункты с числом жителей более 500 человек Интернетом 4G. Подключив Гродеково, мы выполнили эту работу вместе с операторами связи. Теперь нам предстоит сосредоточится на развитии связи услуг связи в малых населенных пунктах — до 2030 года Интернет должен быть во всех селах и поселках, где проживает более 100 человек. Эту работы мы вели и ранее. Среди населенных пунктов, в которых услуги уже запущены в 2022-2023 годах, такие отдаленные и небольшие села как Улика-Национальное Хабаровского района, Верхнетамбовское Комсомольского района, Вострецово Охотского округа, Гвасюги района имени Лазо и Венюково Вяземского района», — рассказал Евгений Демин, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.
Для подключения VoLTE, если поддержка этой технологии не включилась автоматически, нужно включить ее самостоятельно в настройках смартфона.
«В этом году в районе имени Лазо уже три населенных пункта впервые получили доступ к связи четвертого поколения – ранее LTE-оборудование МегаФона начало работать в селе Кондратьевка. Мы последовательно расширяем покрытие в регионе, как за счет таких проектов, так и в рамках собственных инвестиционных программ. Современная связь четвертого поколения делает жизнь сельчан более комфортной, открывает новые возможности для работы, бизнеса и общения», — отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.
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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край
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