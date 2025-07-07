Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - скорости мобильного интернета выросли в селе Котиково

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - скорости мобильного интернета выросли в селе Котиково

07.07.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, инженеры МегаФон провели модернизацию базовой станции в селе Котиково Вяземского района. Запущен дополнительный слой LTE, что по данным компании, подняло средние скорости скачивания данных до 50 Мбит/с.

«В Котиково постоянно проживает около 500 человек, здесь работает школа, Дом культуры, ФАП. Жители активно используют мобильный интернет. Наши инженеры провели рефарминг действующей телеком-сети, перераспределили частоты в пользу 4G. По данным аналитиков на первую декаду июня мобильный трафик в селе вырос на 40% относительно этого периода прошлого года», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.

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теги: Хабаровский край МегаФон развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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