Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - скорости мобильного интернета выросли в селе Котиково

MForum.ru
07.07.2025,
Как сообщает оператор, инженеры МегаФон провели модернизацию базовой станции в селе Котиково Вяземского района. Запущен дополнительный слой LTE, что по данным компании, подняло средние скорости скачивания данных до 50 Мбит/с.
«В Котиково постоянно проживает около 500 человек, здесь работает школа, Дом культуры, ФАП. Жители активно используют мобильный интернет. Наши инженеры провели рефарминг действующей телеком-сети, перераспределили частоты в пользу 4G. По данным аналитиков на первую декаду июня мобильный трафик в селе вырос на 40% относительно этого периода прошлого года», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.
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теги: Хабаровский край МегаФон развитие сетей
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