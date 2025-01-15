Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае: расширена зона покрытия в Комсомольске-на-Амуре

MForum.ru
15.01.2025,
Специалисты МегаФона запустили дополнительное телеком-оборудование в районе ТЭЦ-3. Абоненты оператора теперь могут загружать данные на смартфоны со средней скоростью 50 Мбит/с.
Улучшения работы сети коснулись нескольких улиц, включая Байкальскую, Ермака, Енисейскую, Кутузова и участок Северного шоссе, где расположен микрорайон с частной застройкой, промышленные объекты и ТЭЦ, где воспользоваться связью могут несколько тысяч работников станции. Кроме того, умощнение сети позволило разгрузить ряд соседних станций.
«Комсомольск-на-Амуре считается главным промышленным центром Хабаровского края. Жители города работают на предприятиях машиностроения, металлургии, нефтепереработки. Качественная и доступная мобильная связь делает жизнь горожан более комфортной. Они могут выйти в интернет по дороге на работу или домой, воспользоваться мобильным банкингом или при необходимости позвонить по видеосвязи. Мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру, чтобы комсомольчане всегда могли воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами в смартфоне, а также позвонить родным и близким», — отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.
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теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край
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