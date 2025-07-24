Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - оператор отчитался о модернизации сети в Хабаровске и пригородах

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - оператор отчитался о модернизации сети в Хабаровске и пригородах

24.07.2025, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, специалисты оператора провели в Хабаровске очередной этап модернизации сети - развернули дополнительное оборудование, базовые станции в районе улиц Калараша и Троянской. Кроме того, продолжался рефарминг, частоты, которые ранее использовала сеть 3G были переиспользованы для сети 4G/LTE. По данным оператора, это нарастило скорости мобильного доступа к интернету, доступные абонентам, в среднем на 15%.

«К сезону мы повышаем надежность 4G и увеличиваем ёмкость сети. Работы проводили не только в центральных районах Хабаровска, но и в пригороде — Сергеевке, Гаровке-1, Мирном, Заозерном, Корсаково-1, Виноградовке. В зону покрытия обновленных базовых станций включены не только многочисленные жилые дома, но и городские магистрали, школы, больницы и торговые центры», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.

В первом полугодии 2025 года по результатам независимого исследования международной компании Ookla, МегаФон подтвердил лидерство по скорости мобильного интернета в Хабаровске и Хабаровском крае. Сохранять такие позиции в регионе и его столице оператору удается благодаря развитию телеком-сети. Так в первой половине 2025 года в регионе, по данным компании, было построено и модернизировано почти 200 базовых станций.

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теги: развитие сетей МегаФон Хабаровск Хабаровский край

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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