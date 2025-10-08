Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - оператор запустил 4G в Рощино

MForum.ru
08.10.2025,
Инженеры запустили в поселении Рощино, что расположено на правом берегу Амурской протоки в пригороде Хабаровска, новую базовую станцию 4G/LTE, обеспечив рост скоростей до 60 Мбит/с и поддержку VoLTE. В зону покрытия новой базовой станции попадает и участок автодороги между Корсаково-1 и селом Краснореченское. Это одна из ключевых трасс в этом районе пригорода Хабаровска.
«Наши специалисты создают комфортную телеком-среду вокруг Хабаровска, чтобы абоненты могли не отказываться от цифровых привычек, уезжая на выходных из краевого центра. Строительство новых телеком-объектов позволяет внедрять современные технологии и в загородный быт. С появлением 4G в Рощино стали доступны системы безопасности с камерами и датчиками движения, системы автополива и климат-контроля, то, что позволяет комфортно проводить время за городом», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.
