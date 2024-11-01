Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - связь LTE появилась в поселке Чумикан на берегу Охотского моря

01.11.2024, MForum.ru

После модернизации сетью LTE смогут пользоваться около тысячи жителей села Чумикан. Кроме мобильного интернета им стали доступны вызовы в режиме VoLTE. МегаФон реализовал этот проект совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края.

В Чумикане постоянно проживает около тысячи человек. Поселок расположен на Удской губе Охотского моря, здесь развит лов и переработка рыбы, охотничий промысел. Добраться сюда можно только по воздуху или по воде — автомобильного сообщения с внешним миром нет. Через поселок проходят туристические маршруты на острова Шантарского архипелага и по рекам Уда и Тугур.

Ранее в Чумикане у абонентов была возможность пользоваться лишь голосовой связью 2G. Инженеры МегаФона запустили дополнительный низкочастотный слой, который обеспечивает максимальное LTE-покрытие на территории поселка, в том числе в труднодоступных местах — цокольных этажах и в старых зданиях с толстыми стенами. «Мы уделяем большое внимание расширению LTE-покрытия в Хабаровском крае. Из краевого бюджета на эти цели была выделена субсидия операторам связи. Мегафон стал первым, кто запустил в Чумикане услуги связи в таком формате. Теперь, с развертыванием связи 4G в селе, все районные центры края покрыты сетями LTE», — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин

«Благодаря поддержке министерства цифрового развития мы подключили поселок Чумикан к современной мобильной связи. Местные жители теперь имеют те же цифровые возможности, что и горожане, а туристы, попадающие сюда на время отпуска, могут пользоваться привычными для них способами связи. Мы уделяем большое внимание расширению LTE-покрытия в Хабаровском крае и обеспечиваем современными телеком-услугами как при региональной поддержке, так и в рамках инвестиционных проектов компании», — прокомментировал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Хабаровский край

--