Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - улучшен мобильный интернет в городе Вяземский

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - улучшен мобильный интернет в городе Вяземский

08.08.2024, MForum.ru

МегаФон информирует о проведенных работах в городе Вяземский Хабаровского края. Здесь построена базовая станция в районе улицы Шолохова с поддержкой 4 частотных диапазонов. Это позволило разгрузить существующие базовые станции, особенно в районе железнодорожной станции. Включена поддержка технологии VoLTE.

 

 

Население Вяземского составляет чуть меньше 13 тысяч человек, город расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали и автодороге М60 «Уссури», в 130 км от Хабаровска. Станция Вяземская — крупный железнодорожный узел. На ней останавливаются все пассажирские поезда, ходят электропоезда до Хабаровска. Здесь представлено несколько подразделений по обслуживанию и обеспечению безопасности движения поездов, производится ремонт подвижного состава и локомотивов, осуществляются работы по приёмке и отправке грузов различных наименований.

«Сейчас нашим абонентам стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Аналитики компании с помощью инструментов Big Data отследили активность абонентов в различных точках города, выявив перегруженные объекты. На основе полученных данных была установлена новая базовая станция, а на существующем телеком-оборудовании произведены работы по модернизации, что позволило равномерно распределить нагрузку и увеличить зону уверенного LTE-покрытия более чем на 20%», – отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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теги: МТС развитие сетей Хабаровский край

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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