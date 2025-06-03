Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально

MForum.ru
03.06.2025,
В ноябре 2024 года Vivo представила смартфон Vivo Y19s, а теперь бренд выпустил смартфон Y19s Pro на некоторых рынках, включая Бангладеш и Малайзию.
Vivo Y19s Pro оснащен 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ (1608 × 720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. Экран поддерживает 83% цветовой охват NTSC и может достигать пиковой яркости 1000 нит.
Y19s Pro работает на чипсете Unisoc T612, созданном по 12-нм техпроцессу. Напомним, что Y19s использовал тот же чипсет. Версия Pro поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от рынка. Для дополнительного хранения имеется слот для карт microSD. Устройство работает под управлением ОС FunTouch OS 16 и Android 15.
Vivo Y19s Pro оснащен литий-ионной батареей емкостью 6000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Фоточасть Y19s Pro включает в себя двойную тыловую камеру с 50-мегапиксельным основным сенсор (f/1.8) и 0,08-мегапиксельным вторичным датчиком. На передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2.2.
Y19s Pro предлагает такие возможности подключения, как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, FM-радио и разъем для наушников 3,5 мм. NFC и 5G-подключение не поддерживаются. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Vivo Y19s Pro получил прочный корпус с рейтингом MIL-STD-810H и IP64, размеры 165,75 × 76,10 × 8,10 мм и вес 200 граммов.
Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Pearl Silver, Glacier Blue и Diamond Black.
В Бангладеш Vivo Y19s Pro доступен в двух конфигурациях: 4 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти по цене 15 499 BDT (~128 долларов США) и 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти по цене 16 999 BDT (~130 долларов США).
В Малайзии Y19s Pro предлагается в вариантах 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти по цене 499 малайзийских ринггитов (~117 долларов США) и 615 малайзийских ринггитов (~145 долларов США), соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Elite Edition в комплекте с Vivo TWS 3e Buds появился в Индии / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Vivo работает над S30 и S30 Pro mini / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Pad 7 Ultra с 14-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Xring O1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024) обновят до Android 15 с One UI 7 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 30 Pro с Dimensity 8350 Ultimate, экраном 144 Гц и триггерами GT / MForum.ru