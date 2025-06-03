Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально

03.06.2025, MForum.ru

В ноябре 2024 года Vivo представила смартфон Vivo Y19s, а теперь бренд выпустил смартфон Y19s Pro на некоторых рынках, включая Бангладеш и Малайзию.

Vivo Y19s Pro оснащен 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ (1608 × 720 пикселей) с частотой обновления 90 Гц. Экран поддерживает 83% цветовой охват NTSC и может достигать пиковой яркости 1000 нит.

Y19s Pro работает на чипсете Unisoc T612, созданном по 12-нм техпроцессу. Напомним, что Y19s использовал тот же чипсет. Версия Pro поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от рынка. Для дополнительного хранения имеется слот для карт microSD. Устройство работает под управлением ОС FunTouch OS 16 и Android 15.

Vivo Y19s Pro оснащен литий-ионной батареей емкостью 6000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Фоточасть Y19s Pro включает в себя двойную тыловую камеру с 50-мегапиксельным основным сенсор (f/1.8) и 0,08-мегапиксельным вторичным датчиком. На передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2.2.

Y19s Pro предлагает такие возможности подключения, как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, FM-радио и разъем для наушников 3,5 мм. NFC и 5G-подключение не поддерживаются. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Vivo Y19s Pro получил прочный корпус с рейтингом MIL-STD-810H и IP64, размеры 165,75 × 76,10 × 8,10 мм и вес 200 граммов.

Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Pearl Silver, Glacier Blue и Diamond Black.

В Бангладеш Vivo Y19s Pro доступен в двух конфигурациях: 4 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти по цене 15 499 BDT (~128 долларов США) и 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти по цене 16 999 BDT (~130 долларов США).

В Малайзии Y19s Pro предлагается в вариантах 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти по цене 499 малайзийских ринггитов (~117 долларов США) и 615 малайзийских ринггитов (~145 долларов США), соответственно.