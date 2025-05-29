Развитие сетей: МегаФон в Ленобласти - в деревни Сланцевского района впервые пришел мобильный интернет

29.05.2025, MForum.ru

МегаФон развернул несколько базовых станций, обеспечив покрытие LTE со скоростями передачи данных вплоть до 80 Мбит/с в 5 населенных пунктах Ленобласти, в деревнях Борки, Зеберезье, Кушела, Пантелейково и Рыжиково в Сланцевском районе.

Сообщается, что оборудование поддерживает "низкочастотный" и "среднечастотный" диапазоны. В зону покрытия попали также автодороги Гостицы - Пустомерка, а также озера Кушельское и Рыжиковское.

«Сланцевский район Ленинградской области активно развивается, ведется планомерная работа по газификации малых населённых пунктов, появляются новые предприятия местных производителей. В свою очередь мы отслеживаем территории, где все еще отсутствует мобильная связь, так называемые «белые пятна» и в приоритетном порядке развертываем там современное телеком-оборудование. Появление стабильной мобильной сети и быстрого интернета в деревнях Борки, Зеберезье, Кушела, Пантелейково и Рыжиково еще один шаг в развитии района и улучшения условий жизни местных жителей», — отметил директор МегаФона в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.

Развитие телеком-инфраструктуры в Сланцевском районе также расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет.

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теги: развитие сетей Ленобласть МегаФон

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