Развитие сетей: Билайн в Курской области - оператор запустил 4G в 38 селах области

MForum.ru
05.06.2025,
ВымпелКом подключил к мобильному интернету ряд малых населенных пунктов в Курской области. В частности, деревню Нижние Халчи (Фатежский муниципальный район), село Благодатное (Пушкарский сельсовет), село Виногробль (Курский муниципальный район). Это произошло благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.
Населенные пункты Курской области, где появилась 4G связь Билайна:
Во всех населенных пунктах поддерживается VoLTE.
Наша задача — обеспечить равный доступ к качественной связи для всех жителей региона. Благодаря проведенным работам высокоскоростной мобильный интернет от билайн стал доступен жителям 38 поселений в 19 районах области», — отметила директор Курского отделения билайн Ирина Рылина.
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Курская область
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