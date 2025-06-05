Развитие сетей: Билайн в Курской области - оператор запустил 4G в 38 селах области

05.06.2025, MForum.ru

ВымпелКом подключил к мобильному интернету ряд малых населенных пунктов в Курской области. В частности, деревню Нижние Халчи (Фатежский муниципальный район), село Благодатное (Пушкарский сельсовет), село Виногробль (Курский муниципальный район). Это произошло благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

Населенные пункты Курской области, где появилась 4G связь Билайна:

Солнцевский район: село Старый Лещин;

Касторенский муниципальный район: село Успенка, село Олым;

Дмитриевский муниципальный район: село Снижа, село Неварь, деревня Моршнево;

Поныровский муниципальный район: село Первомайское, село Березовец, село Брусовое, село Игишево;

Фатежский муниципальный район: деревня Нижние Халчи;

Хомутовский муниципальный район: село Сальное;

Щигровский муниципальный район: деревня Пожидаевка, деревня Сидоровка;

Тимский муниципальный район: село Соколье;

Пристенский муниципальный район: село Верхняя Ольшанка;

Железногорский муниципальный район: село Карманово, деревня Басово-Заречье;

Советский муниципальный район: деревня Кирилловка;

Большесолдатский муниципальный район: село Немча, деревня Нижнее Гридино;

Курский муниципальный район: село Виногробль, хутор Хвощин;

Курчатовский муниципальный район: село Костельцево, деревня Благодатное;

Льговский муниципальный район: деревня Полячково, деревня Большая Орловка;

Конышевский муниципальный район: село Вабля;

Обоянский муниципальный район: село Котельниково;

Пушкарский сельсовет (сельское поселение): село Благодатное;

Толпинский сельсовет (сельское поселение): село Александровка, село Верхняя Груня, деревня Гавриловка;

Березниковский сельсовет (сельское поселение): село Березники;

Дуровский сельсовет (сельское поселение): село Дурово, деревня Кулига;

Михайловский сельсовет (сельское поселение): село Михайловка;

Золотухинский муниципальный район: деревня Зиборово.

Во всех населенных пунктах поддерживается VoLTE.

Наша задача — обеспечить равный доступ к качественной связи для всех жителей региона. Благодаря проведенным работам высокоскоростной мобильный интернет от билайн стал доступен жителям 38 поселений в 19 районах области», — отметила директор Курского отделения билайн Ирина Рылина.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Курская область

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